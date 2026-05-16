Amália Hoje marca noite do Festival Aqui Acolá na Ponta do Sol

O Festival Aqui Acolá, que decorre na Ponta do Sol, apresentou hoje um programa diversificado de animação, com destaque para o concerto do projecto Amália Hoje, liderado por Sónia Tavares.

A programação musical incluiu a actuação de Maya Blandy e, mais tarde, subirá ao palco o do DJ tunisino radicado em Portugal Mahdi Hléwi.

Na vertente teatral, destaque para a apresentação da peça ‘Pátio do Cunha', que subiu ao palco do Centro Cultural John dos Passos.

O evento encerra este domingo, amanhã, com um programa que volta a reunir várias propostas culturais e artísticas. Entre as atracções está Pedro Chagas Freitas, que estará, pelas 15 horas, no Centro Cultural John dos Passos.

O escritor irá apresentar ‘Os Caça Alfaces’. Descrito como um “manual de sobrevivência feito de lágrimas e ironia”, o espectáculo dirige-se a um público que procura uma reflexão diferente sobre o lado menos idealizado da vida, com espaço tanto para o riso como para a introspecção.

O Festival Aqui Acolá começou na passada quinta-feira.