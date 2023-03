Protocolo de cooperação entre Direcção Regional do Mar e Grupo Sousa assinado sexta-feira

Na próxima sexta-feira, dia 17 de Março, pelas 10 horas, será assinado um protocolo de cooperação entre a Direcção Regional do Mar e o Grupo Sousa, a bordo do Lobo Marinho, no âmbito do programa Escola Azul.

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, irá estar presente na iniciativa.

"O documento, que será assinado pela directora regional do Mar, Mafalda Freitas, e pelo administrador do Grupo Sousa, comandante Pedro Amaral Frazão, está relacionado com o apoio logístico e educativo do Grupo Sousa ao II Encontro Regional da Escola Azul, que decorre no dia 19 de Abril, no Porto Santo", refere uma nota de imprensa enviada pelo gabinete do secretário regional de Mar e Pescas.

O mote para este encontro é ‘O Mar começa em Ti!’, que nasce de uma peça de teatro realizada pela Escola Azul 1ºC/ PE do Boliqueime.

"Além de uma tarifa especial no Lobo Marinho para os cerca de 350 jovens, professores e utentes da Universidade Sénior que vão participar no ao II Encontro Regional da Escola Azul, o Grupo Sousa vai promover ao longo do ano, para as Escolas Azuis, visitas ao navio, com passagens pela ponte e zonas técnicas como a sala das máquinas", acrescenta a nota.

O II Encontro Regional Escola Azul começa logo à chegada ao Porto Santo, com uma actividade de plogging no percurso entre o ferry e o centro da Vila Baleira, recolhendo o lixo que forem encontrando. A abertura do evento decorre na Praça do Barqueiro, onde serão apresentados alguns dos trabalhos desenvolvidos pelas escolas aderentes, sobre a literacia do oceano.

Durante a tarde, decorrerá pelas 14h30 a Apresentação do Livro 'Porto Santo debaixo de Água' na Assembleia Municipal do Porto Santo com a presença do secretário.

Ainda à tarde, a EB1, 2,3 Professor Dr. Francisco Freitas Branco vai liderar a Cerimónia de Apadrinhamento da Praia das Fontainhas, juntamente com toda comunidade Escola Azul, seguindo-se uma acção de limpeza da referida praia e um abraço conjunto ao oceano. O encontro termina com a colocação da Bandeira Escola Azul por parte de todos os estabelecimentos escolares participantes.

A Escola Azul é um programa educativo do Ministério da Economia e Mar que tem como por objectivo promover a Literacia do Oceano na comunidade escolar, criando gerações mais responsáveis e participativas, que possam contribuir para a sustentabilidade do Oceano. Este programa distingue e orienta as escolas que trabalham em temas ligados ao mar, criando uma comunidade que aproxima escolas, setor do mar, indústria, municípios, organizações não-governamentais, universidades e outras entidades com papel ativo em Literacia do Oceano.

Na Madeira, a Escola Azul conduzida e dinamizada pela Direcção Regional do Mar, contando já com um total de 50 estabelecimentos de ensino, envolvendo mais de 6.048 alunos e 64 professores.