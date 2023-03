Miradouro do Ninho da Manta, beleza sem fim

Se há locais que nos tiram o fôlego, como se costuma dizer, este é um deles. Na Madeira, claro. O miradouro do Ninho da Manta situa-se a escassos metros do início da Vereda do Areeiro (PR1), um dos percursos pedestres mais icónicos da Região. Hoje será visitado pela secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, sublinhando a atenção que o executivo madeirense tem concedido aos pontos que mais destacam a natureza do arquipélago. A visita está agendada para as 11h30.

É um local de passagem obrigatória. Ou melhor. Paragem obrigatória. Quem por lá passa não esconde o encanto e fica, por ali, a admirar as belezas de uma paisagem deslumbrante.

"A partir do miradouro do Ninho da Manta os visitantes podem apreciar uma parte substancial da cordilheira central madeirense. A paisagem é dominada pelas formações rochosas, que frequentemente se elevam acima das nuvens. É ainda nesta área que ocorre a nidificação da espécie endémica freira da Madeira (Pterodroma madeira), considerada a ave marinha mais ameaçada da Europa", sublinha o Turismo madeirense, através do VisitMadeira.

Todos os anos são milhares as publicações nas redes sociais sobre o miradouro do Ninho da Manta, pois quem ali passa, numa imensidão de nacionalidades, regista o momento e partilha para não mais esquecer.

Fique ainda a conhecer os restantes destaques da agenda desta quarta-feira, 15 de Março.

09h00 ALRAM - Reunião Plenária 45

10h00 Conferência de imprensa de apresentação da 2.ª Maratona das Artes do Conservatório, c/ presença de Cristina Pedra e Carlos Gonçalves, na Câmara Municipal do Funchal

11h00 Miguel Albuquerque visita a empreitada, agora concluída, de regularização e canalização do ribeiro da Achada, no Curral das Freiras

13h00 ALRAM - Reunião da 5ª Comissão Permanente de Saúde e Assuntos Sociais

15h00 Conferência - “O contributo do Direito do Consumo para a Transição Ecológica e Digital”, com a presença de Rita Andrade (sessão de encerramento), no Colégio dos Jesuítas

16h00 CDU - Iniciativa política sobre a Falta de Política de habitação no Concelho de Santa Cruz, Junto a Câmara Municipal de Santa Cruz

17h00 Conferência de imprensa de Apresentação da Volta dos 50 anos, iniciativa que comemora o 50.º aniversário do Hospital Dr Nélio Mendonça, bem como os 20 anos do SESARAM Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira. Na Gare Marítima do Funchal

18h00 às 20h00 Reunião - Comissão para as Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril na Madeira ''Manifesto pela evocação na Madeira do 50.º aniversário do 25 de Abril'', no Auditório da sede do SPM - Calçada da Cabouqueira, n.º 22

18h30 J.F.São Pedro - Conversa Informal em São Pedro sob o tema "Transparência e Carácter" convidado Manuel Correia de Jesus c/ presença de Manuel Filipe. Vai ter lugar no Funchal Ateneu Café - Rua dos Netos

Principais acontecimentos registados no dia 15 de março, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e Dia Internacional de Combate à Islomofobia:

1147 - D. Afonso Henriques toma Santarém.

1493 - Cristóvão Colombo regressa a Maiorca, no final da viagem de descoberta da América.

1815 - Nasce o Grão-Ducado do Luxemburgo.

1909 - Os vinicultores do Douro amotinam-se. Em causa, os acordos de concessão do vinho do Porto.

1916 - Toma posse o Governo de António José de Almeida, aliança dos partidos Evolucionista e Democrático favoráveis à entrada de Portugal na Grande Guerra, de 1914-18.

1939 - As tropas nazis invadem a Checoslováquia, completando a anexação do país.

- Guerra Civil de Espanha. É criado o campo de Gurs, nos Pirenéus franceses, para receção dos refugiados espanhóis.

1943 - II Guerra Mundial. Aviões japoneses atacam Darwin, Austrália.

1961 - A UPA, União dos Povos de Angola, lança os primeiros ataques a fazendas e vilas do norte do país.

1962 - Nascimento oficial da Mafalda como peça de uma campanha publicitária para máquinas de lavar que nunca foi lançada. Quino, o criador da "contestatária", considera que Mafalda só nasce em setembro de 1964 quando aparece a primeira tirinha na revista semanal Primera Plana.

1963 - Os EUA propõem a criação do sistema de comunicações "Hot Line", entre Washington e Moscovo.

1973 - Delegações dos EUA e da URSS começam, em Viena, a quarta ronda das conversações SALT, sobre a limitação de armas estratégicas.

1975 -- É nacionalizado o setor português dos seguros, um dia depois da nacionalização da banca.

- Morre, com 69 anos, o multimilionário grego Aristóteles Onassis.

1979 - Portugal assina o acordo de garantia de investimento com a República Federal da Alemanha.

1985 - A Assembleia da República aprova a Lei que prevê a correção extraordinária do arrendamento habitacional para contratos anteriores a 1980.

1988 - A OCMLP, Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa, formaliza a dissolução.

- O Senado dos EUA ratifica o Tratado de Proteção da Camada de Ozono.

1990 - O Soviete Supremo elege Mikhail Gorbachov presidente executivo da URSS.

- O Vaticano e a URSS estabelecem relações diplomáticas.

- Fernando Collor de Mello é investido Presidente do Brasil.

1993 - É publicado o estatuto do Serviço Nacional de Saúde que introduz as taxas moderadoras.

1994 -- Nasce o jornal As Beiras.

1999 - É formalmente aberta a primeira frente de obra do Metro do Porto, com a instalação do primeiro estaleiro, em Campanhã.

2000 - A Aliança Atlântica e a Rússia reatam relações, interrompidas desde a guerra no Kosovo, em 1999.

2001 -- A legislação que permite a distribuição em Portugal da "pílula do dia seguinte" é aprovada na Assembleia da República.

- É aprovado no Parlamento o alargamento dos direitos da união de facto aos casais do mesmo sexo.

2002 - O Tribunal Penal Internacional da Haia para a Bósnia condena a sete anos e meio de prisão Milorad Krnojelac, antigo diretor do presídio sérvio de Foc

2007 -- A Assembleia da República aprova a proposta de lei do governo e os diplomas do PSD, CDS-PP, BE e PCP relativos à revisão do Código de Processo Penal.

- A Guarda Civil espanhola liberta 91 trabalhadores, a maioria portugueses, que viviam em regime de escravatura, e detém 17 exploradores, 13 dos quais portugueses.

- Morre, com 79 anos, Stuart Rosenberg, realizador norte-americano, de "O presidiário" e das séries televisivas "Os intocáveis", "Twilight Zone" e "Alfred Hitchcok Apresenta".

2012 - O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprova um empréstimo de 28 mil milhões de euros à Grécia para apoiar o programa de ajustamento económico do governo de Atenas.

2013 -- Morre, com 79 anos, Mário Murteira, economista e ex-ministro dos governos de Adelino da Palma Carlos e Vasco Gonçalves, na década de 1970.

2014 - A Ucrânia acusa a Rússia de ter invadido militarmente o seu território com soldados, helicópteros e veículos blindados, numa aldeia situada no outro lado da fronteira administrativa entre a península da Crimeia e a Ucrânia continental.

- Morre, aos 92 anos, o pintor Zé Penicheiro.

- Morre, aos 64 anos, Scott Asheton, músico norte-americano e baterista fundador dos The Stooges.

2015 - O Benfica conquista pela primeira vez a Taça Europeia feminina de hóquei em patins, ao derrotar na final a equipa francesa do Coutras, por 5-2, em jogo disputado em Manlleu, Espanha.

- Morre, aos 72 anos, Xu Caihuo, antigo general e o mais alto líder militar chinês acusado de corrupção.

2016 -- A Assembleia da República aprova a proposta de alteração orçamental apresentada pelo Bloco de Esquerda em que as vítimas de violência doméstica ficam isentas de pagamentos de custas judiciais, nos processos penais em que intervenham.

2017 - Os liberais holandeses do VVD, do primeiro-ministro Mark Rutte, vencem as legislativas na Holanda e a extrema-direita de Geert Wilders impõe-se como o segundo partido mais votado.

- Morre, aos 92 anos, Enrique Morea, antigo tenista argentino.

2019 - Pelo menos 49 pessoas morrem num ataque a duas mesquitas em Chirstchurch, na Nova Zelândia.

- Decorrem manifestações em 40 das 48 prefeituras da Argélia. Representantes diplomáticos referem-se a "milhões" de argelinos nas ruas em protestos motivados pela candidatura a um novo mandato do Presidente Abdelaziz Bouteflika.

- Morre, aos 88 anos, a atriz brasileira Márcia Real.

2020 -- Covid-19: O Governo proíbe o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e eventos com mais de cem pessoas.

- A Noruega fecha os portos e aeroportos e reforça os controlos fronteiriços, reservando-se ao direito de proibir a entrada no seu território devido à pandemia de Covid-19.

- Portugal e Espanha limitam a circulação na fronteira terrestre comum a mercadorias e trabalhadores transfronteiriços por causa da pandemia da Covid-19.

2021 -- França, Espanha e Itália suspendem vacina da AstraZeneca para a covid-19 por precaução, tal como aconteceu em outros países europeus.

- As autoridades de saúde portuguesas decidem suspender o uso da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 por motivos de "precaução" e "saúde pública". A decisão é tomada após vários países europeus também já terem suspendido a administração da vacina devido a relatos de aparecimento de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas.

- O Tribunal Constitucional chumba a lei sobre a morte medicamente assistida, em resposta a um pedido de fiscalização preventiva feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que veta o diploma por inconstitucionalidade.

2022 - O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconhece que a Ucrânia não poderá integrar a NATO, uma das exigências da Rússia para terminar a guerra, os ucranianos estão a tomar consciência dessa impossibilidade.