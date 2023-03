Praga de cochonilha é "a responsável pela dramática situação no sector da anona", afirma Iniciativa Liberal

"Uma praga de cochonilha, em especial a designada por cochonilha algodão, é a responsável pela dramática situação no sector da anona", refere a Iniciativa Liberal- Madeira, num comunicado enviado.

Durante a visita à XXXII.ª Exposição Regional da Anona, no Faial, o partido afirma ter falado com diversos agricultores sobre estas pragas. "Há vários anos que isto persiste e não há Plano Estratégico que salve as árvores e permita aos produtores tirar rendimento do que cultivam".

Estamos perante um problema fitossanitário que resulta do abandono de muitos produtores que não vêm nesta actividade qualquer saída. Mais, há pomares que foram criados com fundos comunitários que estão votados ao abandono. Iniciativa Liberal- Madeira.

"A cereja no topo do bolo é a enorme dificuldade que os produtores têm em colocar o seu produto no mercado", acusa o partido.

As ajudas têm sido poucas ou inexistentes da parte das entidades competentes. Principalmente numa altura em que os pesticidas de uso agrícola aumentaram significativamente de preço. Muitos produtores não têm projectos agrícolas, são pequenos produtores. Não têm condições financeiras para adquirir e aplicar estes produtos. Na Festa da Anona oferecem os seus melhores frutos para a exposição (que supostamente depois são doados a instituições de caridade) e recebem, muitas das vezes, em troca, um pacote de raticida. Iniciativa Liberal- Madeira.

O partido refere ainda que são "inúmeros os terrenos abandonados pejados de anoneiras infestadas, o que comprova um problema profundo de abandono das zonas rurais, agravado por não haver qualquer incentivo às pequenas produções e a não haver liberdade de poderem vender os seus produtos como bem entenderem, como for melhor para o seu próprio desenvolvimento e crescimento.".

Ser pequeno agricultor, por muito que se goste, representa um grande desgaste físico e, muito provavelmente, o ganho não superará as despesas e as perdas, o que faz com que seja quase impossível manter as anoneiras saudáveis, por muito que sejam tratadas e cuidadas, pois os terrenos ao redor estão abandonados e infestados. Iniciativa Liberal- Madeira.

"Apesar do tratamento das anoneiras indicado pela Secretaria da Agricultura ser o correcto, só isso não chega", diz a Iniciativa Liberal -Madeira, acrescentando que a solução passa por "pequenas equipas", para ajudar no terreno os "produtores, coordenadas por um engenheiro agrónomo, conhecedor de fruteiras subtropicais, e por operários especializados na poda de arejamento e fomento da floração, bem como dos tratamentos fitossanitários de prevenção e de recuperação das árvores infectadas".