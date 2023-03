"A anona é produto rentável"

"A anona é uma produção rentável", assegura o vice-presidente da Câmara Municipal de Santana, Gabriel Faria.

A conclusão do autarca do CDS foi feita no palco da Festa da Anona, que decorre no Faial.

Justificou a afirmação tendo em conta "o potencial muito grande" do fruto, em especial para a "exportação", onde o produto ganha valor acrescentado.

Apesar do recente revés na produção por causa da 'lapa branca', o representante do Município manifestou convicção que as recentes dificuldades "serão ultrapassadas em breve", graças também ao empenho do Governo Regional na ajuda aos produtores no debelar da praga.

De resto, não desperdiçou a oportunidade para lembrar que a Festa da Anona também conta com o apoio da Câmara Municipal, nomeadamente através de logística e prémios atribuídos aos melhores produtores.