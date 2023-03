"Os agricultores estão fartos de serem enganados", afirma Élvio Sousa

O líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, criticou o presidente do Governo Regional relativamente à "trapalhada" no sector da produção da cana-de açúcar.

"Há 15 dias, quando Miguel Albuquerque foi questionado para esclarecer a trapalhada deste ano, no sector da produção da cana-de açúcar, nomeadamente se o preço acordado para um quilograma será de 34 cêntimos para quem não tem parcelar, e 36 cêntimos para quem tem parcelar, não se lhe ouviu um pio durante as últimas semanas. Deve andar em modo 'Star Wars'", começou por dizer.

A verdade é esta: o silêncio de Albuquerque só vem demonstrar que é importante esclarecer a trapalhada de haver dois preços para a cana-de-açúcar, pois o Governo Regional da Madeira está a dividir produtores de primeira e de segunda, ao acordar 34 cêntimos para uns e 36 cêntimos para outros. A escravatura continua e os agricultores estão fartos de serem enganados e de lhes irem ao bolso, com o aumento brutal de inflação e custo de vida". Élvio Sousa

O líder parlamentar acrescentou que "a insatisfação dos produtores poderá ferir de morte algumas das produções mais icónicas da produção agrícola regional, nomeadamente o mel-de-cana, a produção de bolo de mel regional e o rum agrícola".

"Estes produtos, de elevado valor acrescentado, que ao longo dos anos têm visto o seu preço aumentar de forma significativa, não encontram paralelo nos apoios prestados aos produtores que têm de 'mendigar' um valor justo para o esforço que põem para garantir esta produção. Com o preço do rum agrícola a escaldar nos supermercados e o valor pago à produção é caso para dizer 'estão mexendo no bolso do agricultor'", concluiu.