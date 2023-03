Iniciativa Liberal lamenta "desvalorização do dinheiro" dos contribuintes

"Embora já suspeitássemos, tomámos ontem conhecimento, formal e público, da abordagem à gestão do investimento de todos nós, conforme defendida pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, e do nível de (ir)responsabilidade que o socialismo laranja entende dever assumir perante o falhanço das apostas estratégicas efectuadas ao longo de décadas - nenhuma", começou por dizer a Iniciativa Liberal Madeira sobre a concessão do Penedo do Sono.

Através de uma nota de imprensa, acrescentou: "Ignoremos o investimento directo nesta infraestrutura, o custo da equipa que a geriu e manteve (?!), os juros dos empréstimos contraídos para a empreitada, as sucessivas tentativas de rentabilização da dita construção, a indemnização a que já nos obrigou a propósito dos terrenos e, acima de tudo, o pecado original que é a construção do Penedo do Sono. Esqueçamos tudo isso. É uma longa e triste história da qual há um único responsável - o PSD-Madeira".

Chegados a este ponto e perante uma proposta de solução que ilustra claramente a falência de um modelo e de uma ideia de investimento público impunha-se, numa sociedade decente, democrática e responsável, uma palavra de arrependimento e de explicação para a opção tomada". Iniciativa Liberal Madeira

E acrescentou: "Em vez disso, temos a arrogância da desvalorização do dinheiro que todos nós lá metemos misturada com o reconhecimento da consequência das opções a prazo dos investimentos do socialismo laranja - "estar tudo ao abandono" - conjugada com um inacreditável - "sintam-se agradecidos por ainda receberem umas migalhas em retorno do investimento de milhões que já fizeram"".

Por fim, conclui: "Há outro caminho - de respeito pelos proventos dos que trabalham e contribuem, de permitir que os investimentos sejam escolhidos com razoabilidade, de preferência em decisões individuais, pelos que poupam e acrescentam riqueza, de responsabilidade e racionalidade económica dos que têm, em cargos públicos, de assumir a dura tarefa de gerir o vosso dinheiro".