Criança de 7 anos morta pelo avô em Vialonga

Uma criança de 7 anos foi esta madrugada morta, com uma arma branca, pelo avô, com quem habitava em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com a porta-voz da GNR, Mafalda Gomes de Almeida, a criança coabitava com o avô, de 69 anos, e a mãe, não sendo conhecido "contexto de violência doméstica".

Segundo o Jornal de Notícias, o alerta foi dado às 4h16 e, a mãe da criança, que terá chegado a casa por essa altura, deparou-se com o cenário trágico.

Quando os Bombeiros de Vialonga chegaram ao local, a criança encontrava-se no colo da mãe, com o sangue já seco.

Depois de cometer o crime, o homem tentou o suicídio, sem sucesso, tendo sido transportado para o hospital em estado grave, disse a mesma fonte.

Segundo a GNR, a Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local, estando já a investigar a ocorrência.