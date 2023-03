A Iniciativa Liberal Madeira esteve reunida com a Associação de Promoção da Madeira.

Para a Iniciativa Liberal Madeira, "o modelo de organismo único para a promoção, com financiamento público e privado, visando o objectivo da notoriedade do destino, é o mais assertivo".

"O caminho é o de diminuir, cada vez mais, o peso do sector público, substituindo-o pela participação/intervenção activa e directa dos stakeholders (empresas, associações, etc.)". Iniciativa Liberal Madeira

Acrescente-se a necessidade de aprofundar a promoção centrada no consumidor final, ouvindo todos os 'players' envolvidos na actividade turística num órgão consultivo constituído por representantes do sector privado". Iniciativa Liberal Madeira

No seu entender, "o modelo de promoção a criar tem que ser pró-activo e não reactivo e deverá reequacionar o protocolo estabelecido com a UMA, no que ao Observatório do Turismo diz respeito, de modo que sejam garantidos indicadores fidedignos que ajudem a monitorizar o sector e as estratégias, não se limitando à recolha de dados e elaboração de estatísticas, mas também verificando 'in loco' o estado dos activos".

Promover planos específicos visando ampliar a captação de novos perfis, principalmente entre turistas estrangeiros. Apostar na segmentação da promoção, procurando atingir mercados que aumentem a procura do destino e trabalhar novos nichos de nos mercados tradicionais, e procurar crescer naqueles onde não somos suficientemente conhecidos". Iniciativa Liberal Madeira

Promover o turismo cultural valorizando o património, não abrindo mão da nossa cultura, que é um atrativo turístico de primeira. Alavancar uma 'App de Turismo Cultural', como elemento de promoção e divulgação do que somos, que integre toda a oferta cultural, patrimonial e turística, relevando as indústrias criativas de cada concelho, bem como os diferentes serviços, ofertas e vantagens". Iniciativa Liberal Madeira