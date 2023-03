Câmara do Funchal contratou uma empresa privada para a recolha de lixo?

"A Câmara Municipal do Funchal adquiriu viaturas para a recolha de lixo que estão estacionadas no armazém, lançou concurso para cantoneiros, passa a vida a fazer propaganda da recolha de lixo como serviço de excelência, no entanto, temos conhecimento que recentemente contratou uma empresa privada para a recolha de lixo. Porquê?", começou por dizer o presidente do PTP, Quintino Costa, através de uma nota de imprensa.