É preciso fixar professores na Madeira "senão eles vão fugir"

Este fim-de-semana é marcado pela celebração dos 45 anos de fundação do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM). O programa que é “muito alargado” arranca este sábado e culmina, no domingo, com o bolo de aniversário a ser fatiado e distribuído pela comunidade docente da Região.

“As Bodas de Ouro são aos 50 anos, mas nós achámos que já é mais do que merecido quem ao longo de 40 anos permaneceu fiel ao sindicato, porque acreditou neste grande projecto”, evidencia. São “muitos sócios”, cerca de 300, que serão alvo deste gesto, “mas infelizmente” nem todos vão conseguir estar na porta número 22 da Calçada da Cabouqueira pelas 17 horas “por razões de saúde”.

Adília Andrade "lutadora desde os primeiros tempos" no SPM será hoje uma das homenageadas.

Mas, aquele que é o “momento importantíssimo” - em destaque nesta agenda - será a homenagem protagonizado pela estrutura sindical aos sócios mais antigos. O presidente do SPM, Francisco Oliveira, explica que é tradicional por altura do aniversário homenagear os sócios que completam as Bodas de Prata, ou seja, 25 anos, mas em 2023, pela primeira vez, o sindicato vai também “homenagear os colegas que são sócios há 40 ou mais anos com emblemas dourados.

Os mais velhos, ou experientes, foram determinantes na construção de “uma educação de qualidade na Madeira”, mas os que por cá ainda ensinam também. Daí que Francisco Oliveira aproveitasse o momento para reclamar “a vinculação de todos os que estão a trabalhar” nas escolas da Região, mesmo que esta semana a Secretaria Regional de Educação tenha confirmado que irá vincular, em Setembro próximo, mais 175 docentes.

Your browser does not support the audio element.

É preciso fixar professores, porque senão eles vão fugir e faltar. Há dois, três ou quatro anos dizia-se que os professores eram uma classe em vias de extinção, que não faziam falta, que os alunos iam desaparecer, mas hoje nós sabemos que faltam professores. Muitos têm ido para o Continente e outros infelizmente devido a esta instabilidade fogem para outras carreiras que acham mais aliciantes e, portanto, achamos que é muito importante fixar o máximo possível de professores com vínculos que não sejam precários. Francisco Oliveira

Também em breve os professores do ensino pré-escolar e 1.º ciclo terão reduções da componente lectiva a partir dos 50 anos, “algo impensável para muitos colegas”. Daí que o SPM tenha reivindicado “com abaixo-assinados” desde 2017 até agora, conseguindo “sensibilizar os nossos políticos para ver como esta é uma decisão importantíssima para repor muita justiça”.

Professores do 1.º ciclo e pré-escolar da Madeira vão passar a ter reduções na componente lectiva Os docentes do pré-escolar e do 1.º ciclo da Madeira vão ter, a partir do próximo ano letivo, reduções horárias na componente letiva, à semelhança dos restantes colegas, indicou hoje o Governo Regional ao sindicato dos professores.

O que também surtiu efeito, desde 2017, foram as constantes manifestações pela recuperação do tempo de serviço, problema resolvido pelo Governo Regional ao contrário do que se sucedeu por parte do Governo da República que, nos últimos tempos, tem presenciado grandes manifestações.

Your browser does not support the audio element.

Não significa que lutámos mais do que os nossos colegas. Eles têm lutado muito. Entre 2017 e 2018 também estivemos em força na rua e era um movimento que estava em crescendo. Em boa hora os nossos responsáveis políticos aperceberam-se que aquele movimento não ia parar até à recuperação, porque praticamente todos os professores sentiam-se injustiçados. Todos eram vítimas dos anos de congelamento que foram cumpridos com aquilo que era exigido e sem dúvida que essa foi uma grande conquista. Francisco Oliveira

Mas houve outras grandes conquistas ao longo destes 45 anos diz-nos Francisco Oliveira. Este sábado, no evento que se inicia às 16 horas e que conta com o descerrar de uma placa comemorativa, será exibido um pequeno vídeo com depoimentos de alguns dos fundadores ou de outros professores “que entraram no sindicato logo no primeiro minuto, e que apontam à importante vitória do estatuto da carreira docente.

O programa desenhado pela estrutura sindical.

“A partir daí houve um diploma legal onde estavam consignados os deveres e direitos dos professores. Isso foi muito importante e uma grande conquista. É a prova de que vale a pena lutar”, realça o presidente do Sindicato dos Professores da Madeira.

O surgimento do SPM não só foi assim “determinante na construção de uma educação de qualidade na Madeira”, como também permitiu valorizar os professores que “eram claramente explorados”.

“Antes, as professoras primárias, como eram então conhecidas, não eram pagas como deviam. As professoras antes do 25 de Abril eram quase missionárias da educação. Eram muito mal pagas e as famílias muitas vezes tinham de arranjar formas de as sustentar porque aquilo que recebiam não era suficiente para sobreviverem. A partir de 1975 houve um movimento na Madeira e muitos desses professores são ainda hoje sócios”, lembra.

Your browser does not support the audio element.

Hoje somos cerca de 2.800 porque houve uma redução muito grande de professores nos últimos anos. Nos tempos áureos em que havia mais alunos e professores o sindicato chegou a ter mais de 3 mil e orgulhamo-nos de ser herdeiros de tão grandes ideais e a manter a dignificação da carreira docente que sofreu, entre 2000 e 2010, grandes atropelos, e aos poucos estamos a tentar recuperar essa dignificação porque os nossos políticos olharam para os professores como grandes consumidores do erário público e não como os grandes construtores do País em termos de educação e não só. Em termos de valores, em termos de ideais, em termos de formar pessoas que são os pilares da nossa sociedade. Para termos uma sociedade de qualidade são precisos professores de qualidade e daí toda a nossa determinação na construção de uma carreira docente que atraia professores e que não os espante e leve a fugir como tem acontecido ao longo da última década. Francisco Oliveira

O que também marca a agenda deste sábado

Política

11h00 - Iniciativa da CDU para abordar a especulação dos preços e a necessidade da fixação de preços máximos nos bens essenciais junto ao Mercado de Câmara de Lobos;

12h30 - Miguel Albuquerque participa nas comemorações do aniversário do Corpo de Polícia Florestal da Madeira. Cerimónia decorre na Calheta, na Avenida D. Manuel I;

12h30 - O PS-Madeira organiza as suas Jornadas Parlamentares subordinadas ao tema ‘Obras inventadas: Falhanços do Governo, prejuízos para os Madeirenses’, com a presença de Sérgio Gonçalves na ‘Fábrica das Moscas’.

Desporto

O destaque neste capítulo vai para o Nacional. Os alvinegros avançam numa senda positiva para o jogo da 24.ª jornada da II Liga, frente ao Trofense, encontro agendado para as 14 horas.

Antes de rumar ao Norte do país, o treinador Filipe Cândido ressalvou que é “necessário manter o foco” depois dos dois triunfos consecutivos alcançados diante da B SAD e Sporting da Covilhã.

Uma partida que conta com transmissão em directo através do streaming da Sport Tv.

Antes, pelas 10 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira há acção de formação e sensibilização sobre Ética e Valores no Desporto. José Manuel Rodrigues preside à abertura.

No desporto motriz destaque para o 'V Oeste Historic Rally', uma prova organizada pelo Clube Automóveis Clássicos da Madeira. Os bólides engatam às 13h30 na Marina da Calheta e às 14h30 dar-se-á a partida para a única etapa.

Da estrada para a Nazaré pode ainda assistir ao CAB - Esgueira a contar para a liga masculina de basquetebol. Começa às 15 horas.

Outras iniciativas

Iniciam-se as gravações de 'Star Wars' no Caniçal a partir das 16 horas. Pelo menos será a partir desse momento que a estrada entre a Quinta do Lorde e a rotunda da Baía D'Abra ficará encerrada ao trânsito.

Tudo a postos para as gravações de 'Star Wars' no Caniçal A logística associada às gravações da nova produção de 'Star Wars' - ao que tudo indica para a série televisiva 'The Acolyte', a ser posteriormente projectada na plataforma de streaming Disney+ em 2024 - já se encontra na ponta Leste da ilha da Madeira, que ao longo deste fim-de-semana fecha completamente para filmagens (entre as 16 horas deste sábado e as 8 horas de terça-feira).

Igualmente importante será o início da campanha de vacinação de animais de estimação dinamizada pela Câmara Municipal do Funchal ao longo de todo o dia. Patudos e felpudos podem encaminhar-se às duas primeiras freguesias deste roteiro que agora se inicia no Monte e São Roque.

Às 17 horas abre a 32.ª Exposição Regional da Anona 2023, no Faial, com a presença de Humberto Vasconcelos; o Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe o recital de ópera e zarzuela com Montserrat Marti Caballé pelas 18 horas; a igreja de São Vicente serve de abrigo a mais um concerto de 'Barroco a Norte' (18h30) e, já quando os ponteiros do relógio assinalarem 21h30, a fadista Cuca Roseta é protagonista de um 'showcase' no Centro Comercial Fórum Madeira.

O que já aconteceu neste dia?

Nesta data, em 1879, morria, no Brasil, o escritor português José Feliciano de Castilho.

Em 1910, era inaugurada, em Lisboa, a Igreja dos Anjos, com projecto do arquiteto Ventura Terra.

Em 1955, morria o cientista Alexander Fleming, a quem se deve a descoberta da penicilina.

Em 1959, o senado norte-americano aprovava a admissão do Hawai como 50.º estado norte-americano.

Em 1975, no dia 11 de Março, tropas paraquedistas de Tancos cercavam o Ralis, em Sacavém. A tentativa de golpe da Direita, liderado pelo general António de Spínola, levou à radicalização da política portuguesa, nos IV e V Governos Provisórios, à Constituição do Conselho da Revolução e à nacionalização dos principais sectores da actividade económica.

O tenente-coronel Araújo e Sá, comandante interino do Regimento de Paraquedistas, esclarece sobre a sequência dos acontecimentos em Tancos.

Em 1985, Moscovo anunciava a morte do presidente Konstantin Chernenko e a sucessão de Mikahil Gorbachev, no cargo de Secretário-geral do PCUS.

Em 1988, Fundão, Marinha Grande, Vila Real de Santo António e Montemor-o-Novo eram elevadas a cidade.

Em 1994, a atleta Fernanda Ribeiro, do Maratona da Maia, tornava-se campeã da Europa em pista coberta na distância de 3000 metros.

Em 1999, os ministros do Negócios Estrangeiros de Portugal e da Indonésia, Jaime Gama e Ali Alatas, chegavam a acordo sobre a realização de uma consulta popular aos timorenses sobre o futuro do território.

Jaime Gama numa das suas visitas a Timor-Leste.

Em 2001, o piloto finlandês Tommi Makinen, em Mistsubishi Lancer Evolution, vencia o Rali de Portugal.

Em 2004, três atentados simultâneos em Madrid, contra quatro comboios suburbanos, em hora de ponta, causavam a morte a 201 pessoas e deixavam 1470 feridas.

Ver Galeria Atentado é considerado o 11 de Setembro espanhol.

Em 2008, entrava em vigor em toda a União Europeia a proibição de venda de isqueiros inseguros para crianças e de "isqueiros de fantasia", decidida há cerca de um ano pelos 27, e aplicada em Portugal desde Maio de 2007.

Em 2009, Bill Gates, fundador da Microsoft, era declarado o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de 40 mil milhões de dólares (31.2 mil milhões de euros), pela revista Forbes. Américo Amorim surge na 183.ª posição.

Em 2013, o Parlamento da República Autónoma da Crimeia adotava uma declaração de independência, visando separar-se da Ucrânia.

Em 2021, a investigadora Elvira Fortunato vencia o Prémio Pessoa 2020.