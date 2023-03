Coordenação do grupo 'Diáspora e Migração' promove debate e mesa de trabalho sobre anseios das comunidades

No próximo sábado, 18 de Março, entre as 15 e as 18 horas, no Hotel Orquídea, a coordenação do grupo responsável pelo tema 'Diáspora e Migração' integrado no âmbito do 'Projecto Madeira - Traçar Horizontes', vai promover um debate e mesa de trabalho para registar alguns dos "anseios" das comunidades residentes na Região e na diáspora.

O objectivo passa por, mediante o que for discutido, incluir os "anseios" nas propostas que serão apresentadas no programa da coligação PSD/CDS.

O evento conta com a presença de representantes das comunidades dos PALOP, da África do Sul, Venezuela, Brasil, entre outras.

Os grupos de trabalho das oito equipas sectoriais do 'Projeto Madeira – Traçar Horizontes' têm estado a trabalhar e a realizar reuniões, tendo em vista a preparação do programa eleitoral do CDS para as próximas regionais.

Ana Cristina Monteiro, deputada do CDS na Assembleia Legislativa da Madeira, e coordenadora do grupo responsável pelo tema 'Diáspora e Migração', tem mantido também reuniões com alguns conselheiros das comunidades, no sentido de auscultá-los sobre as principais necessidades e preocupações da diáspora.

Segundo nota enviada pelo CDS, os "conselheiros estão na linha da frente perante os problemas que as nossas comunidades enfrentam e são as pessoas certas para nos transmitirem quais as maiores dificuldades e anseios dos nossos imigrantes".