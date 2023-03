"Acho que cheguei a tempo de dar a volta a esta equipa", afirmou esta noite o treinador do Marítimo, na qualidade de convidado do programa 'Prolongamento', da RTP Madeira, no rescaldo do jogo dos 'verde-rubros' com o Benfica.

José Gomes escusou-se assim de "beliscar" o que foi feito pelos colegas que o antecederam no comando técnico dos 'leões' e reiterou a confiança na manutenção na I Liga, após a pesada derrota de ontem.

"É sempre começar a época, mas as coisas foram como foram. Cheguei e aceitei o cenário que estava. Sabia da dificuldade, portanto não posso estar aqui com desculpas e acho que vamos conseguir", assumiu o treinador.

José Gomes disse ainda - a propósito da ocupação indevida de lugares destinados aos sócios e adeptos dos clube anfitrião - que o que aconteceu ontem nos Barreiros, no jogo contra o Benfica, "não volta a acontecer".

O encontro da 24.ª jornada da I Liga, que terminou no domingo com a vitória das 'águias' por 3-0, ficou marcado pela 'enchente encarnada' no Estádio do Marítimo, onde as cores verde e vermelho estiveram visivelmente em minoria, naquela que foi a melhor casa da temporada, com 99,83% de ocupação (10.547 espetadores).