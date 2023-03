Trânsito intenso nesta terça-feira

Esta terça-feira, as estradas da Madeira apresentam-se bastante movimentadas, provocando constrangimentos aos automobilistas, principalmente na via rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, no sublanço Cancela - Caniço.

Entre o quilómetro 23 e o quilómetro 20, há uma longa fila de veículos, sendo por isso necessário atenção redobrada naquela zona.

Ainda que esta seja a zona mais problemática, verifica-se também bastante movimento na Boa Nova, Túnel de Jardim Botânico e Nó de Santo António.

Há também trânsito na Estrada Monumental, rotunda do Hospital e Avenida do Infante.

Na baixa citadina do Funchal, regista-se de igual forma muito movimento na Avenida do Mar, Rua Visconde de Anadia e Rua João de Deus.

Seja prudente, conduza com precaução.