Alzheimer Madeira promove debate sobre o papel da mulher como cuidadora

A Alzheimer Portugal - Delegação da Madeira e a FNAC promovem, amanhã, data que assinala o Dia da Mulher, uma conversa debate com o mote a mulher como cuidadora nos dias de hoje.

A sessão aberta ao público, começará às 19h, no Espaço FNAC do Madeira Shopping, será moderada pela Presidente da Delegação Isabel Fragoeiro e conta com os testemunhos da professora Gorete Reis, da antiga cuidadora Odete Macedo, da cuidadora Nélida Aguiar, entre outros convidados.