Grande Campanha Raimundo Ramos

A empresa Raimundo Ramos é conhecida pelos seus trabalhos na área de carpintaria, recentemente, complementou a esse serviço, a venda de electrodomésticos. Na nova loja junto à fábrica, pode encontrar produtos com descontos imperdíveis.

Semanalmente, temos vindo a publicar diferentes artigos com desconto, disponíveis em loja. O equipamento selecionado para esta semana é o Frigorífico Americano Hisense SBS.427L.NF. - RQ515N4AD1.

O frigorífico é um dos electrodomésticos mais importantes na nossa cozinha, pois permite que os alimentos fiquem preservados por mais tempo. Na Raimundo Ramos pode encontrar este Americano Hisense com uma capacidade total de 427 litros (a capacidade do refrigerador é de 278 litros, sendo os restantes 149 litros referentes à capacidade do congelador). Este Americano vem com sistema descongelamento automático do frigorífico, sistema de refrigeração rápida, controle electrónico e iluminação LED no interior. No que diz respeito à arrumação, vem com 3 prateleiras em vidro ajustáveis, compartimento para frutos e vegetais, suporte para ovos; na porta do frigorífico podemos encontrar 4 prateleiras de suporte de forma a aproveitar ao máximo o espaço deste electrodoméstico. No congelador tem à sua disposição 6 gavetas que facilitam a arrumação.

Pode encontrar este Frigorífico Americano Hisense SBS.427L.NF. - RQ515N4AD1 por apenas 806,62€* na Raimundo Ramos. A garantia do frigorífico é de 3 anos, enquanto que a do compressor Inverter é de 10 anos.

Se não tiver como transportar este equipamento até sua casa, devido às suas dimensões (de 181,7 X 79,4 X 64,3), a Raimundo Ramos tem, ao seu dispor, uma equipa especializada para transportar este e outros electrodomésticos até à morada que pretender sem custos acrescidos.

