Taxa turística rende 2,4 milhões em 7 anos

Receita anual de meio milhão de euros que deu entrada, em 2022, nos cofres do Município de Santa Cruz, foi a segunda maior desde que a ecotaxa foi criada, em 2016. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 14 de Março.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para as gravações de ‘Star Wars’, que arrancam quinta-feira. Produção constrói cenários nas piscinas do Porto Moniz, paga a estabelecimentos no Norte da ilha para estarem fechados e a criadores de gado para retirarem animais do Fanal.

"Sérgio Marques ouvido quando regressar à Região" merece também destaque de capa nesta edição. Comissão de Inquérito recebe hoje as respostas por escrito de Albuquerque.

No Desporto, os verde-rubros estão revoltados com adeptos ‘vira-casacas’ nos Barreiros.

Nas Artes, saiba que a solista principal da Filarmónica de Berlim vem dirigir e dar concerto com a OCM.

