ACIN dinamiza webinar sobre facturação electrónica

O ilink, software de gestão, recepção e envio de facturas electrónicas, organiza amanhã, 15 de Março, às 11 horas, um webinar gratuito sobre facturação electrónica. O evento 'online' conta já com 900 participantes.

O objectivo desta iniciativa passa por abordar a obrigatoriedade legal, imposta este ano, do Decreto-Lei n.º 42-A/2022, de 30 de Junho, bem como esclarecer o que as entidades públicas e privadas têm a ganhar ao adoptar a facturação electrónica.

Neste webinar, que terá como oradores Sérgio Ferreira, consultor comercial e Roque Freitas, técnico de Apoio ao Cliente, é dado a conhecer o testemunho da Câmara Municipal de Peniche, enquanto entidade adjudicante, e da empresa Ediprinter, na lógica de fornecedor, que vão partilhar a sua experiência na adopção à nova obrigatoriedade legal, com o ilink, a plataforma que está integrada com o mercado EDI em Portugal bem como com os principais softwares de faturação electrónica.

Entre os 12 novos municípios que aderiram à plataforma em 2023 destaca-se o município do Porto, Espinho, de Idanha à Nova, e Santiago do Cacém. O SIMAR Loures, Odivelas (Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos) e Comunidade Intermunicipal Lezíria do Tejo.

O ilink é uma plataforma desenvolvida pelo Grupo ACIN que está no mercado desde 2018. A solução aposta na rapidez e na eficiência administrativa, na segurança e no rápido acesso a documentos. Além disso, a plataforma conta com uma equipa de apoio especializada que se encontra disponível para apoiar todo o processo de adaptação à transição para a facturação electrónica.

Os interessados em participar no evento têm de aceder a webinarilink.acin.pt e fazer a inscrição.