APSS Madeira reflecte sobre "Intervenção Social Sistémica"

A Delegação da Madeira da Associação dos Profissionais de Serviço Social (APSS) dinamizará a 21 de Março de 2023, a partir das 9h00, no Colégio dos Jesuítas, um evento reflexivo para assinalar o Dia Mundial do Serviço Social cujo tema orientador, proposto pela Federação Internacional de Assistentes Sociais (International Federation of Social Workers – IFSW), é "Respeitando a Diversidade através da Ação Social Conjunta". Transpondo para a realidade regional, a reflexão incidirá sobre a "Intervenção Social Sistémica", enquadrando-se no compromisso da APSS inscrito no Plano Regional para a Família e Intervenção Social (PRFis) 2019-2023.

A iniciativa destina-se a todos os Assistentes Sociais da RAM, em exercício de funções nos mais variados setores e entidades, Estudantes de Serviço Social, profissionais em situação de desemprego, bem como outros profissionais das Ciências Sociais e Humanas.

Do programa fazem parte duas Conferências. Uma subordinada ao tema "Serviço Social e Intervenção Sistémica com Famílias – Fatores Preditores na Eficácia da Intervenção Familiar", proferida pela Assistente Social e Terapeuta Familiar Ilda Reis. Outra sobre "O Assistente Social no VaiVém Sistémico: desafios da complexidade no quotidiano profissional", da responsabilidade da Assistente Social e Professora da Universidade de Coimbra Sónia Guadalupe, também vice presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais.

A Delegação da Madeira da APSS apresentará os resultados do "Mapeamento e do Levantamento das Necessidades Formativas dos Assistentes Sociais na RAM", aproveitando a simbologia deste dia comemorativo do Serviço Social para celebrar Protocolos de Cooperação com duas entidades.

São parceiros deste evento a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, a Direção Regional de Cidadania e Assuntos Sociais, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, o SESARAM, EPERAM, a Universidade da Madeira, bem como uma série de outras entidades públicas e privadas.

A participação na iniciativa está sujeita a inscrição, através de formulário próprio, disponível no link, e também nas redes sociais da APSS Madeira.