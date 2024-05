Israel anuncia fecho da redação da Al-Jazeera no país

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que o governo aprovou por unanimidade o fecho da redação da televisão Al Jazeera, detida pelo Qatar, em Israel.

A decisão foi anunciada na rede X, anteriormente conhecida como Twitter, mas os detalhes sobre quando a medida entraria em vigor ou se seria permanente não foram imediatamente avançados, de acordo com a agência norte-americana de notícias AP.

O voto surge no contexto do conflito entre Israel e o canal, que piorou durante a guerra com o Hamas, e surge também numa altura em que o Qatar está a tentar ajudar a mediar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas na guerra em Gaza.

A Al Jazeera é dos poucos meios de comunicação internacionais que continua em Gaza durante a guerra, transmitindo cenas sangrentas de ataques aéreos e hospitais sobrelotados, acusando Israel de cometer massacres, ao passo que Israel acusa a estação de televisão de colaborar com o Hamas.

A Al Jazeera, fundada pelo governo do Qatar, não comentou imediatamente a decisão, escreve a AP, notando que na versão árabe, a notícia do encerramento da redação já foi difundida, enquanto a versão inglesa continua a transmitir de Jerusalém, minutos após o anúncio de Netanyahu.

De acordo com a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), a ordem de apreensão do equipamento técnico e de transmissão já foi assinada hoje, entrando em vigor de imediato.

O ministro israelita das Comunicações, Shlomo Karhi, assinou e publicou hoje uma ordem de apreensão do equipamento do canal Al-Jazeera, detido pelo governo do Qatar, na sequência da decisão do governo de "fechar" o canal em Israel e bloquear a sua emissão.

De acordo com o documento, citado pela AFP, são dadas instruções para apreender "o equipamento utilizado para transmitir o conteúdo do canal", que é detalhado numa lista que inclui câmaras, microfones, mesas de edição, servidores informáticos, computadores, equipamento de transmissão e telemóveis.