'Gonçalves Zarco' dinamiza actividade física na terceira idade

No dia 3 de Março, a professora Carla Costa, no âmbito da disciplina Mindfulness dinamizou uma actividade intergeracional, entre os alunos da Universidade Sénior da EBSGZ e alunos do Curso Profissional de Desporto.

A alegria, o carinho, a empatia, o respeito pela individualidade foram alguns dos valores vivenciados.

Os alunos da turma 11ºC1, Diogo Mendonça, Beatriz Pereira, João Tomás Freitas e Nádia Gonçalves iniciaram a actividade com uma sessão teórica intitulada 'A actividade física na terceira idade' e, terminaram com uma parte prática onde foram desenvolvidos exercícios que possibilitaram a exercitação do ritmo, concentração, agilidade, força, coordenação, equilíbrio, memória e espírito de socialização.

No final da mesma, a alegria e a vontade de todos os envolvidos repetirem a actividade foram bons indicadores, do sucesso desta actividade intergeracional.