Liceu acolhe exposição do Museu Etnográfico sobre 'a lenha'

'Exploração dos recursos naturais: a lenha' é o nome da exposição itinerante do Museu Etnográfico da Madeira, que estará patente no Liceu Jaime Moniz, entre os dias 14 e 28 de Abril. A iniciativa está inserida nas comemorações do Dia Mundial da Árvore e da Floresta (assinalado a 21 de Março).

"Refira-se que esta exposição aborda o tema da exploração dos recursos naturais da ilha, trazendo a público as profissões tradicionais relacionadas com a exploração da madeira, como os lenhadores ou os carvoeiros, os sistemas de serração ou os meios utilizados no seu transporte", refere uma nota da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, que tutela o Museu Etnográfico.

A mesma nota refere que, "no século XVIII, para repor e satisfazer as necessidades de consumo de lenha, foram plantadas árvores em grande escala, pelo que os espaços florestais da Região são, actualmente, compostos por floresta natural (floresta Laurissilva) e por floresta cultivada, sendo actualmente nesta última que se obtém madeira para lenha". Lembra ainda que "devido à grande procura deste recurso, a floresta primitiva da costa sul desapareceu, sobrevivendo uma das maiores extensões de floresta primitiva da Europa, na encosta norte, especialmente a localizada em locais de difícil acesso e nos vales profundos do interior da ilha, sendo reconhecida, internacionalmente, como a que se encontra em melhor estado de conservação e classificada como Património Mundial Natural pela UNESCO".