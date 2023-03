SESARAM divulga vídeo com testemunhos de profissionais sobre o Bloco Operatório

Foi hoje inaugurado o renovado Bloco Operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça, numa cerimónia que contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.

O momento foi aproveitado pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM) para dar a conhecer um vídeo com os testemunhos de vários directores de serviço e enfermeiros responsáveis sobre aquele serviço e a nova etapa que agora se inicia.

As obras do Bloco Operatório hoje inauguradas representam um investimento de 6 milhões, repartidos pelas obras propriamente ditas e os equipamentos.