A união e diversidade, a força de um partido, a força do PSD Madeira

A longevidade de um partido que se mantém durante 47 anos consecutivos, à frente dos destinos de uma região, não é tarefa fácil, nem se consegue com golpes de sorte, ou qualquer tipo de artimanha, como alguns o querem fazer crer.

Só acontece, porque existe união dentro do PSD Madeira. Ao longo destes anos houve sempre um PSD a falar a uma só voz, que colocou sempre os interesses da Madeira e do Porto Santo, à frente dos interesses partidários, através da adoção de políticas acertadas quer ao nível do investimento público, quer ao nível social, quer ao nível económico, e o resultado está à vista de todos.

Mas isto não quer dizer que não existe lugar à diversidade, somos e seremos sempre, um partido que ouve os militantes, que ouve a população, que dá lugar à opinião, ao espírito crítico e construtivo, onde todos têm uma palavra a dizer, todos contribuem para as políticas adotadas. E aí está o grande sucesso deste partido, trabalhar com as pessoas e para as pessoas.

Que o digam os madeirenses e porto-santenses, aqueles que tal como eu, conheceram a Madeira velha e a Madeira nova, uma Madeira antes do PSD e uma Madeira depois do PSD! Com melhores acessibilidades que nos ligam a qualquer ponto da ilha de uma forma rápida e segura, com melhor saúde, assente em Profissionais qualificados, e infraestruturas de saúde modernas em todos os concelhos, com melhor educação, com um corpo docente e não docente e um parque escolar de excelência, com melhor agricultura, com uma série de apoios e incentivos para os nossos agricultores, com melhores infraestruturas e acessibilidades agrícolas, e poderia continuar a elencar o que de bom fizemos ao longo destes últimos 47 anos, mas não tenho espaço para tanto.

Mesmo nas adversidades, estivemos e estamos sempre presentes! O exemplo mais recente foi a forma como lidamos com uma pandemia que nos afetou a todos de uma forma tão dura, e uma vez mais, perante a incerteza, perante a necessidade de socorrer e apoiar os madeirenses e porto-santenses, estivemos, sempre na linha da frente, para proteger vidas e ajudar aqueles que socialmente ficaram desprotegidos. Fomos inclusive um exemplo a nível nacional, onde o estado português e a DGS andaram muitas vezes a reboque das nossas medidas.

Neste momento estamos com o projeto “Compromisso 2030”, auscultando a sociedade civil nas mais diversas áreas, para assim preparar o próximo programa de governo, ouvindo e incluindo todos os que queiram dar o seu contributo.

Ouvir para decidir! É aqui que reside a nossa força, desde sempre e como militante de base que sou, que aprendi e pratico a proximidade que tanto caracteriza o PSD Madeira. De vereda a vereda, de estrada a estrada, de sítio a sítio, de freguesia a freguesia, de concelho a concelho, percorremos toda a Região, dando voz a quem realmente importa a quem realmente decide e concretiza! A grande matriz do PSD Madeira são os madeirenses e porto-santenses, sim, porque o PSD não ganha eleições por decreto, mas com apoio da população.

Termino assim com a convicção que no PSD Madeira ninguém é mais que ninguém, todos contamos e todos unidos seremos decisivos para mais uma vitória nas próximas eleições legislativas, isto porque, o mais importante não serão os nomes escolhidos pelo nosso partido para integrar as listas, o mais importante será continuar a governar para os madeirenses e porto-santenses, enquanto assim for, continuaremos a merecer a sua confiança.