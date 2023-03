GEO Lab dinamiza actividades com os alunos das escolas do Porto Santo

O GEO Lab - Laboratório Móvel Ciências da Terra está durante esta semana a dinamizar actividades com os alunos das escolas da ilha do Porto Santo.

De acordo com uma nota de imprensa, a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas explica que se trata de uma iniciativa conjunta entre o Governo Regional e a Câmara Municipal do Porto Santo, cujo tema principal das actividades promovidas no laboratório móvel é 'Conhece os aspetos geológicos da tua Praia'.

Em simultâneo esta Secretaria Regional ministrará a formação 'Geodiversidade do arquipélago da Madeira', validada para todos os grupos de recrutamento". Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas

Refere que o projecto GEO Lab, da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, apresenta um conjunto de actividades práticas que possibilitam aos alunos aprendizagens sobre a geologia do arquipélago da Madeira - a sua origem, a sua geodiversidade e a necessidade da geoconservação.

A mesma nota explica ainda que "a viatura de apoio ao projecto 'GEO Lab - Laboratório Móvel Ciências da Terra', apetrechada com vários recursos materiais, conta com a presença permanente de um professor do grupo de Biologia/Geologia, destacado na Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas e com um conjunto de actividades práticas, criteriosamente escolhidas, tendo em conta os níveis de ensino, sobre a geologia do arquipélago da Madeira, incluindo a geomorfologia, a petrografia, a mineralogia, hidrogeologia e a sismicidade"

O projecto, acrescenta, "para além de ser um complemento ao ensino dos conteúdos da geologia nas escolas da RAM, também funciona como um complemento ao Concurso Escolar GEA – Terra Mãe e ao projeto 'Educar para a BioGeodiversidade da RAM'".

A nota conclui que "na prática, o intuito da SRAAC é o de consciencializar os alunos e os professores, desde o 1.º ciclo ao secundário, para a aprendizagem da geologia local, através de uma componente mais contextualizada e prática, de modo a destacar a importância das diferentes especialidades da geologia e os seus relevantes contributos para cotidiano".