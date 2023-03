Albuquerque promete "margens ainda maiores de lucro" para os produtores de anona

Os produtores de anona vão ter mais rendimento. Garantia do presidente do Governo Regional, no discurso proferido por ocasião da Festa da Anona, que decorre no Faial.

"Vamos continuar a apoiar os produtores" com o objectivo "que o produtor ganhe dinheiro", começou por declarar.

Miguel Albuquerque reconhece que o fruto por ser mais valorizado por ser "cada vez mais apetecido", nomeadamente através da exportação, por isso ficou o compromisso de garantir "margem ainda maiores de lucro para os produtores", afirmou.