Albuquerque rejeita que 25% dos madeirenses vivam com 551 euros

Miguel Albuquerque rejeita que um terço da população madeirense sobreviva com 551 euros mensais.

A estimativa foi avançada por Elizabeth Santos, da EAPN Portugal, antes de começar, no Colégio dos Jesuítas, o Fórum sobre o estudo da pobreza na Madeira.

“Só você acredita nisso. Se temos 125 mil pessoas empregadas como é isso pode ser?”, reagiu aos jornalistas refutando a elevada taxa de pobreza na Região, contrariamente ao que pensa a dirigente que diz que a precariedade está relacionada com vários factores com a pandemia a piorar significativamente a situação.

A declaração foi feita esta manhã à margem de uma visita à ilha das aves, um espaço na freguesia do Campanário alvo de muitos elogios por parte do chefe do Executivo que prometeu apoiar o o investimento