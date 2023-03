Albuquerque ‘chuta’ para Calado explicações sobre Augusta

Miguel Albuquerque foi parco em palavras quando convidado a comentar a saída de Augusta Aguiar do cargo de administradora da ‘SocioHabitaFunchal’ ‘chutando’ para Pedro Calado mais explicações sobre este caso.

“Foi uma decisão dela com a Câmara”, começou por dizer afastando comparações com o que sucedeu quando foi secretária regional da Inclusão e Cidadania.

“Não tem nada a ver”, expressou há pouco convidando os jornalistas a questionarem Pedro Calado ou Augusta Aguiar que abandonou na passada sexta feira as funções passados 16 meses depois de assumir a gestão da empresa municipal

Albuquerque falava depois de ter visitado mais um empreendimento habitacional que resultou da Oferta Pública de aquisição de fogos, lançada pela IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

Coube a Pedro Fino, secretário regional do Equipamento e Infraestruturas explicar os trâmites do investimento de 4,56 milhões de euros, levado a cabo pela empresa Decifratemática, que ficará localizado no sítio da Igreja, perto do centro da freguesia da Quinta Grande, e que será edificado no regime de habitação a custos controlados.