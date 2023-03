Grupo Ocidental dos Açores sob aviso amarelo para vento e agitação marítima

As ilhas das Flores e Corvo, Grupo Ocidental dos Açores, estão sob aviso amarelo para vento e agitação marítima até à tarde de domingo, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o aviso do IPMA, o alerta amarelo para vento nas Flores e Corvo estende-se até às 18:00 de domingo e para a agitação marítima vai estar vigor entre as 03:00 e as 15:00, com ondas de sudoeste, passando a oeste.

O restante arquipélago dos Açores já estava sob aviso amarelo do IPMA, mas para precipitação até às 06:00 de domingo.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.