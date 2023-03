JPP acusa Albuquerque de esconder facturas e preços praticados pela GESBA

O Juntos Pelo Povo afirma que o presidente do Governo Regional continua a esconder as facturas e os verdadeiros preços a que a GESBA, em regime de monopólio, vende a banana aos distribuidores. Élvio Sousa afirma que este é "um dos segredos mais bem guardados da coligação PSD/CDS, além do segredo do dono do gás que faz com que os madeirenses paguem mais 11 euros numa garrafa de gás que os açorianos".

Numa iniciativa política realizada hoje, o líder parlamentar do JPP recordou que foi Miguel Albuquerque quem afirmou que a banana da Madeira era a “mais bem paga da Europa” e também “a mais bem paga ao produtor”. Élvio Sousa afiança que se trata de uma mentira.

Há muitas clientelas a ganhar milhões com o suor do trabalho dos produtores. A GESBA tem servido de manjedoura para alguns amigos ganharem milhões, e só chegarem tostões aos produtores. É preciso inverter esta gestão da banana para meia dúzia de amigos viveram à custa do trabalho de três mil produtores. A prova disso, de que estão a mexer no bolso do agricultor, é o facto de andarem a esconder as faturas da GESBA a sete chaves! Élvio Sousa, JPP

O partido afirma que a GESBA paga aos produtores 0,44 cêntimos pela banana (extra), e depois ela aparece à venda no Continente a quase 3 euros ao quilo. "Quem anda a ganhar dinheiro e a mexer no bolso dos agricultores? Essa é a verdade. Estão a mexer no bolso dos agricultores, pois, há 17 anos, os produtores de banana recebiam mais 0,16 cêntimos por quilo, da banana extra, do que recebem actualmente", questiona.