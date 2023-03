Madeira recebe 1.ª Academia do Clube de Produtores Continente

A Madeira recebe a 1.ª Academia do Clube de Produtores Continente, na próxima segunda-feira, 6 de Março, na Escola Agrícola da Madeira.

"A Academia do Clube de Produtores Continente (CPC) é um programa de formação focado na inovação, competitividade e sustentabilidade dos produtores, e decorrerá entre Março e Junho de 2023, num total de seis sessões, para cerca de 20 formandos, desde produtores de hortícolas da Região, a técnicos agrícolas da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que também se juntaram a esta iniciativa do Clube de Produtores Continente", revela o Continente através de uma nota de imprensa.

Está ainda prevista a assinatura do Protocolo de Cooperação entre a MC e Região Autónoma da Madeira, às 15h00, com a presença do secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, da presidente do Clube de Produtores do Continente, Ondina Afonso e do director geral Continente Madeira, José Carlos Salvado.

Eis o programa:

9h00 Boas-Vindas | Clube de Produtores Continente e DOP Madeira

9h30 Apresentação e objetivos 1ª Sessão – Pedro Santos, Consulai

10h00 Conceitos Gerais de Gestão

10h30 Custos |Classificação e Apuramento

12h30 Resultados de exploração| Como calcular

13h00 Almoço

14h00 Análise de investimentos |Como fazer

15h00 Sessão Inaugural

Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos

Presidente do Clube de Produtores Continente, Ondina Afonso.

Director Geral Continente Madeira José Carlos Salvado

15h30 Demonstrações Financeiras | Rácios e interpretação

17h00 Negociação | Exercício prático

17h55 Notas finais e Encerramento