Cedro da Madeira homenageia empreendedorismo no feminino

Dando seguimento às comemorações no âmbito do Dia da Mulher, a Associação Adoro.Ser.Mulher na Madeira plantou este sábado, 11 de Março, um Cedro da Madeira, uma espécie endémica, na Achada do Teixeira, em Santana, como forma de homenagear "a mulher que acredita no crescimento e na mudança".

A gestora da delegação regional da Rede Internacional de Apoio e Promoção do Empreendedorismo no Feminino, Marisa Santos, explica ao DIÁRIO que a escolha do Cedro da Madeira, (nome científico Juniperus Cedrus Maderensis), foi feita tendo em conta que é uma espécie rara, lembrando que a sua madeira pode ser encontrada no teto da Sé do Funchal.

A plantação deste Cedro da Madeira representa este crescimento sustentável, saudável, cooperativo e multiplicador. Marisa Santos, gestora regional da Associação Adoro.Ser.Mulher

A comitiva da Adoro.Ser.Mulher foi recebida, esta manhã, pelo técnico superior do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) Nélio Jardim, que contextualizou a acção de plantação, elencando as características do Cedro da Madeira e os cuidados necessários para a manutenção do mesmo.

Nélio Jardim, abordou ainda o processo de reflorestação da Achada do Teixeira, iniciado na década de 90, com espécies endémicas.

A Associação Adoro.Ser.Mulher na Madeira pretende com esta iniciativa, para além de homenagear a mulher empreendedora, destacar "a importância de acreditar e apostar na mudança e no crescimento pessoal, bem como profissional, potenciando, simultaneamente, o crescimento de outras mulheres", refere Marisa Santos.

Só assim podemos promover uma sociedade mais equilibrada, justa, cooperativa e solidária. E, quando existe respeito e admiração entre pares, tudo cresce e se multiplica ao nosso redor. Marisa Santos, gestora regional da Associação Adoro.Ser.Mulher

Conforme já noticiou o DIÁRIO, até o final do mês de Março a Associação promove diversas actividades em homenagem à mulher.

No dia 23 será publicado um artigo na rubrica 'on-line' MARCA-TE, desta feita da autoria de Licínia Gonçalves, associada e fundadora da empresa de festas e eventos Heartmade e, para finalizar as comemorações, no dia 31, haverá a primeira conferência 'Mulheres Extraordinárias' com a Márcia Sousa, directora do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, que vai falar sobre a artista plástica madeirense Lourdes de Castro, no Hotel Monte Carlo a partir das 18 horas.