Adiado lançamento do primeiro foguetão impresso em 3D

O lançamento do primeiro foguetão construído a partir de impressões 3D previsto para ontem na Florida, Estados Unidos, foi adiado, anunciou o construtor, sem adiantar as razões.

"Com base numa análise inicial dos dados, o veículo está em boas condições. Mais informações serão dadas sobre as causas do cancelamento de hoje", adiantou a empresa Relativity Space na rede social Twitter.

O foguetão Terran 1 tem 33,5 metros de altura e um diâmetro de pouco mais de dois metros e é equipado com motores também maioritariamente construídos através da tecnologia de 3D (impressão tridimensional).

Ontem de manhã, a Relativity Space avançou que a preparação do lançamento estava a decorrer conforme o planeado, apesar de se registarem "ventos em altitude", uma "potencial fonte de preocupação" para a operação.

O objetivo do primeiro voo de teste é provar que a nave pode suportar a pressão de uma descolagem, assim como obter o máximo de dados para o desenvolvimento futuro desses foguetões, mais baratos, mais rápidos e mais fáceis de construir, de acordo com a empresa.

No total, 85% da estrutura do Terran 1, que tem capacidade para transportar até 1.250 quilos de carga útil, foi impressa em 3D e o construtor tem como meta atingir os 95% no futuro.

A Relativity Space também está a desenvolver um foguetão de maior dimensão, o Terran R, com maior capacidade de transporte de carga para órbita baixa da Terra e que tem o primeiro lançamento previsto para 2024.