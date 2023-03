Alunos de Medicina com aula no Centro de Simulação Clínica da Madeira

Os alunos do 3.º ano do curso de Mestrado Integrado de Medicina da Universidade da Madeira tiveram hoje uma aula no Centro de Simulação Clínica da Madeira (CSCM), no coração da formação do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Neste dia, os alunos do 3.º ano do Mestrado Integrado de Medicina da Universidade da Madeira (UMA) realizaram um curso de Reanimação Cardiopulmonar: Suporte Básico de Vida com adjuvantes da Via Aérea no Centro de Simulação Clínica da Madeira ((CSCM).

Desde o início do 3.º ano do curso de medicina na UMA, que esta Unidade Curricular com 10h letivas e é ministrada no CSCM pelos docentes da UMA da área de anestesiologia.

Os cerca de 30 alunos, divididos em 2 cursos que ocorreram nos dias 4 e 11 de Março, recebem no final um certificado de frequência do curso validado pelo Centro de Formação do SESARAM.

O curso proporciona a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos, com treino em doente simulado, com recurso a manequins, material e equipamento semelhante ao usado nas enfermarias.

Permite ainda o desenvolvimento de competências técnicas e não técnicas essenciais para a correta abordagem de um doente em paragem cardiorrespiratória. O ambiente de simulação facilita a aquisição destas competências.

Esta formação foi coordenada pela médica anestesiologista, Regina Rodrigues e, contou com a colaboração dos médicos anestesistas, formadores certificados, Mara Cortez, Mauro Mendonça, Catarina Freitas e Mariana Luís.

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, acompanhado pelos dirigentes da Saúde e, pelos docentes responsáveis pelo Curso de Mestrado Integrado de Medicina da Universidade da Madeira realizaram uma vista de trabalho e enalteceram esta parceria entre o Serviço de Saúde da RAM, e a Universidade da Madeira, primordial para a formação dos jovens médicos na RAM.

Um dos desafios lançados aos alunos de Medicina foi vestir a farda de um médico do SESARAM. Um ato simples mais muito marcante para os jovens estudantes que ambicionam exercer Medicina num futuro próximo na RAM.