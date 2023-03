Seminário 'pacto local para a empregabilidade e empreendedorismo jovem' esta sexta-feira na CMF

No âmbito da Política Juvenil do Município e do Plano Municipal do Funchal, a autarquia promove, através da Divisão de Juventude, um Seminário "Insularidade – Desafios e Oportunidades para os Jovens", uma organização desta Divisão em conjunto com a DYPALL Network, em parceria com a Direção Regional de Juventude (DRJ) e a Associação de Municípios da RAM (AMRAM).

O evento é já no próximo dia 10 de Março, das 10h00 às 16h00, no Salão Nobre da CMF, dirigido aos Decisores Políticos e Técnicos Municipais dos vários Municípios da Região Autónoma da Madeira, no âmbito do "PACTO Local para a Empregabilidade e Empreendedorismo Jovem".

Trata-se de um debate e reflexão sobre as problemáticas inerentes ao processo de captação de fixação dos Jovens.

O programa na parte da manhã, é aberto ao Público, através do Painel "Insularidade – Desafios e Oportunidades para os Jovens", composto por vários Oradores de diversas Instituições, nomeadamente, Vânia Jesus do Instituto de Emprego da Madeira; Nadina Mota da Direção de Serviços da Direção Regional da Educação; Carlos Soares Lopes, Presidente Executivo da Startup Madeira e Natacha Quintal do Clube Fitness Factory e moderado por Sara Relvas da Unidade de Missão de Implementação da Estratégia Regional de Especialização Inteligente.

Na parte da tarde, fechado ao Público, decorrerão as "Mesas Redondas", sobre os "Apoios Municipais para a Atração e Fixação de Jovens na RAM" e sobre o "Ecossistema insular para a Empregabilidade e Empreendedorismo Jovem".

Com o intuito de agregar e otimizar as políticas de Juventude no Município do Funchal e para além da promoção da partilha de Políticas Municipais e de novas ideias e soluções para uma Região como a Madeira, este Seminário enquadra-se na Política Municipal de Juventude, nomeadamente no Plano Municipal de Juventude do Funchal, através do 2.º Objetivo da Juventude (FunGOAL) – Emancipação Jovem que se propõe à discussão e criação de oportunidades, apoios e ferramentas que promovam a capacitação dos Jovens para a Empregabilidade e o Empreendedorismo Jovem.