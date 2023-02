A Fase Regional da Festa do Futebol Feminino foi adiada para o dia 22 de Abril, no período da manhã, no campo de futebol Adelino Rodrigues.

A alteração deve-se ao facto de a 18 de Março se realizar actividades do Desporto Escolar, com várias escolas da Região.

As inscrições para a Festa do Futebol Feminino podem ser realizadas até dia 11 de Abril através do e-mail [email protected] .