'NO FEMININO – Rituais de Passagem: O Casamento' é um caderno de "reflexão extraordinária"

Decorreu, esta tarde, no Museu Etnográfico da Madeira, a apresentação do novo número da coleção 'Cadernos de Campo', intitulado 'NO FEMININO – Rituais de Passagem: O Casamento',

Na ocasião, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, destacou que este livro da autoria de Dalila Fernandes e César Ferreira é "uma reflexão extraordinária".

Dá-nos a possibilidade de conhecermos um pouco melhor o Feminino e a oportunidade de reflectir sobre a vida Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

Esta obra tem por base um trabalho de campo que se iniciou em 2021, seguido de investigação bibliográfica que decorreu em 2022.

Este ‘caderno’ visa assim homenagear as mulheres, apresentando alguns temas relacionados com o universo feminino, nomeadamente os que dizem respeito aos rituais de passagem de menina a mulher: o namoro, o noivado, o casamento, o dote e o enxoval, as cerimónias e as parcerias.

Assim, neste novo 'Caderno de Campo', reflete-se acerca desse legado feminino, da sua evolução histórica e social e do modo como se operacionalizam os costumes e os rituais.

Além do lançamento do 6.º número da coleção iniciada em 2017, na cerimónia também foi revelado o segundo ‘episódio’ do projecto 'Museus Vivos', iniciado no ano passado e que visa apresentar estudos etnográficos, de divulgação de técnicas e rituais, testemunhos preciosos do nosso património cultural, recolhidos junto da população e nas oficinas promovidas pelo museu.

Na ocasião, Eduardo Jesus enalteceu o trabalho promovido por todos os funcionários dos Museu Etnográfico da Madeira, localizado na Ribeira Brava.