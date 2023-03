Saiba o que diz a imprensa nacional

Público:

- "Guerra na Ucrânia - Bakhmut: um impasse da guerra que se faz pagar em sangue"

- "Acórdão dos metadados anula dezenas de casos de pornografia infantil"

- "Lisboa e Porto - Padres suspeitos de abuso vão manter-se no ativo para já"

- "Governo - Transferência para a sede da CGD vai custar 40 milhões"

- "Reportagem - Nunca tantos estrangeiros quiseram viver na Ericeira"

- "Sérgio Sousa Pinto: A democracia 'é como se fosse uma relojoaria fina'"

- "Índia - A costa onde peixe e marisco encontram coco e caju"

Jornal de Notícias:

- "Câmaras só têm feito obras coercivas para entaipar prédios"

- "F.C. Porto 3-2 Estoril - Som de vitória"

- "Carminho - 'Portuguesa' é o sexto álbum da fadista em construção"

- "Entrevista: 'Traficantes estão dispostos a um nível de violência superior' - Gouveia e Melo, Chefe do Estado-Maior da Armada"

- "Escolas - Provas de aferição digitais obrigam a dois turnos"

- "Abusos - Maioria dos bispos pede mais dados sobre suspeitos"

- "Saúde - Médicos vão dar consultas à distância em lares"

- "Itália - Há 1800 migrantes à deriva no mar"

- "Dinheiro Vivo - Turismo faz disparar as receitas do rent-a-car"

- "Caderno Ataque - Treinadores elegem defesa António Silva como jogador revelação do campeonato"

Diário de Notícias:

- "EPAL vai construir habitação para aproveitar ativos e pôr 100 casas no mercado"

- "TAP - O que Christine deixa a Luís Rodrigues após 21 meses"

- "Emily Weinstein, investigadora de Georgetown: 'Qualquer entidade portuguesa que trabalhe com a China deve ter informação para entrar com os olhos bem abertos'"

- "Margarida Marques: 'BCE deve agir com mais tolerância na subida das taxas de juro', diz eurodeputada em entrevista"

- "Coabitação - Maioria 'requentada'? PS resiste a abrir guerra ao Presidente"

- "Abusos na Igreja - Dioceses de Lisboa e Porto não afastam padres suspeitos"

- "Andrés Allamand, secretário-geral Ibero-Americano: 'O 2.º semestre é muito importante para o relançar das relações UE-América Latina'"

- "Kazuo Ishiguro - Um Nobel à procura de um Oscar"

- "Brunch com... Luís Filipe Castro Mendes, diplomata e poeta: 'A Índia foi o grande posto de embaixador da minha vida, um posto de descoberta'"

- "Shakira - Arte de uma 'deusa cultural' que mudou a música pop em exposição no Museu dos Grammy"

Correio da Manhã:

- "Gestora da TAP exige mais de três milhões de indemnização"

- "Alimentos sem travão nos preços agravam custo de vida"

- "Abusos sexuais. Lisboa e Porto não suspendem padres"

- "FC Porto 3 - 2 Estoril. Taremi salva dragão"

- "Caldas da Rainha. Doente viajou em ambulâncias mais de 4 horas e voltou ao mesmo hospital"

- "Benfica. Operação afasta Gonçalo Guedes até fim de abril"

- "Preso. Mata e fere à facada em rixa de gangues em Belém"

- "Fraudes com fundos. Câmaras do Alentejo investigadas"

- "Educação. Professores satisfeitos com apoio de Marcelo"



Novo Semanário:

- "Esquerda do PS pressiona Costa para dar mais apoios sociais

- "Direita testada nos Açores"

- "Museu da língua portuguesa custa mais seis milhões a Bragança"

- "'Se não segurasse o meu coração, estaríamos a disparar'. Ossufo Momade, lider da Renamo, reafirma compromisso para Moçambique ter paz"

- "Pacote Mais Habitação provoca corrida ao alojamento local"

- "Sindicatos da TAP esperam CEO com nova atitude"

A Bola

- "Guedes vai ser operado"

- "Críticas à arbitragem na época passada. Rui Costa absolvido também pelo Tribunal Central Administrativo Sul"

- "João Neves. A história do menino que veste sempre a camisola por dentro dos calções"

- "FC Porto 3 - 2 EStoril. Penálti de Pepe assusta, penálti de Taremi resolve"

- "Sporting. Boloni celebra 70 anos"

- "Turbo de St. Justeatingiu 36 km/h!"

Record

- "Velocidade furiosa. St. Juste atingiu 37,7 km/h frente ao Arsenal"

- "FC Porto 3 - 2 Estoril. Taremi salvador"

- "Guedes para um mês. Vai ser operado ao joelho esquerdo"

- "Bölöni faz 70 anos. 'Sporting ficou-me no coração'"

O Jogo:

- "FC Porto 3-Estoril 2. Iraniano acabou com as dúvidas que os estorilistas criaram no dragão - Taremi não abana"

- "Sérgio Conceição: 'Há erros individuais que não podemos permitir'"

- "Ricardo Soares: 'Sabia que haveria alguns espaços para atacar'"

- "Benfica - O Jogo revela os dados sobre a evolução de Florentino às mãos do treinador alemão - Schmidt amplia miúdo"

- "Sporting - Antigo capitão dos leões deixa elogios às principais alternativas a Coates - Beto aprova centrais"

- "St. Juste pisca o olho à seleção neerlandesa"

- "Vizela-Braga - Artur Jorge exige foco total"

- "V. Guimarães-Arouca - Moreno pede equilíbrio"