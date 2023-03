Saiba o que hoje é notícia

Os ministros da Defesa da União Europeia (UE) discutem entre hoje e quarta-feira, em Estocolmo, o apoio militar à Ucrânia, em específico o fornecimento de munições de artilharia e o treino de militares ucranianos.

A reunião informal na Suécia, organizada pela presidência sueca do Conselho da UE, está dividida em duas partes: No primeiro dia, hoje, os governantes dos 27 com a tutela da Defesa debaterão "as operações militares" que envolvem os Estados-membros da União, de acordo com uma mensagem disponibilizada pelo ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson.

"A segurança é uma das prioridades da presidência sueca à luz da invasão da Rússia à Ucrânia. Um apoio económico e militar forte da UE é crucial para as possibilidades que a Ucrânia tem de vencer a guerra", sustentou Pål Jonson.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Academia Nacional de Belas Artes, em Lisboa, reabre hoje após três anos de obras de recuperação, com a inauguração da exposição "Belas Artes da Academia. A Coleção de Desenhos", que reúne autores dos séculos XVII a XX.

Mateus do Couto, João Nunes Tinoco, Giovanni Bibiena, Machado de Castro, Francisco Fabri, Santa Rita, Almada Negreiros e Álvaro Siza são alguns dos artistas da mostra, patente até 19 de maio.

Criada em 25 de outubro de 1836, pela rainha Maria II, a Academia Nacional de Belas-Artes está instalada no antigo convento de São Francisco, que remonta a 1217, e possui uma Biblioteca Histórica, disponível para consulta de investigadores e estudantes, constituída por mais de 50 mil volumes, sobretudo de tratadística e história e crítica de arte, datados de 1493 aos dias de hoje.

A inauguração, às 16:00, conta com a secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, a presidente da Academia, Natália Correia Guedes, o vice-presidente, Victor Serrão, o presidente da Faculdade de Belas Artes, Fernando António Batista Pereira, e o professor Rui Vieira Nery.

DESPORTO

O Benfica procura selar no Estádio da Luz, em Lisboa, o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, o que até pode conseguir com uma derrota pela margem mínima face ao Club Brugge.

Após o triunfo por 2-0 na Bélgica, selado com golos de João Mário, de penálti, e David Neres, os 'encarnados' estão na frente rumo a uma sexta presença nos 'quartos' na 'era Champions', repetindo 1994/95, 2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22.

Face a um conjunto em estreia nesta fase da prova, a formação comandada por Roger Schmidt apresenta-se como clara favorita ao apuramento, mesmo tendo em conta que, na fase de grupos, os belgas golearam no Dragão por 4-0.

O Club Brugge está, porém, muito longe das boas exibições do início de época, seguindo com apenas dois triunfos nos 13 jogos que fez depois do Mundial2022, enquanto o Benfica chega a este encontro após quatro triunfos consecutivos.

Os 'encarnados', que superaram quatro (2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22) de cinco presenças nos 'oitavos', caindo apenas em 2016/17, face ao Borussia Dortmund, estão também invictos na receção a belgas e na atual edição da 'Champions'.

Para o embate da segunda mão dos 'oitavos', Bah, Chiquinho e Gonçalo Guedes estão aptos, segundo Roger Schmidt, enquanto Otamendi, Florentino, João Mário e Gonçalo Ramos não podem ver o amarelo na Luz se quiserem alinhar na primeira mão dos 'quartos', fase com sorteio marcado para 17 de março.

O encontro entre Benfica e Club Brugge, da segunda mão dos oitavos de final da edição 2022/23 da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na terça-feira, pelas 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do turco Halil Umut Meler.

PAÍS

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, reúne-se hoje com os autarcas da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), sobre o funcionamento do Hospital Distrital de Santarém (HDS) e a falta de médicos de família na região.

Entre as questões que preocupam os autarcas dos oito concelhos do distrito de Santarém da área de abrangência do HDS encontra-se a necessidade de uma ambulância de emergência médica, como complemento à Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

O encerramento de serviços, como ocorre ocasionalmente com as urgências de obstetrícia e de ortopedia, ou outras por falta de anestesistas, sobretudo ao fim de semana, é outro tema que preocupa os autarcas da região.

Em 09 de janeiro, o presidente da Câmara de Santarém, o social-democrata Ricardo Gonçalves, pediu ao ministro da Saúde para que "respeite os que são eleitos", criticando a ausência de resposta ao pedido de marcação de uma reunião, feito em outubro de 2022.

Um mês depois, face à ausência de resposta, o autarca ameaçou ir para a porta do Ministério da Saúde, em Lisboa, já que, entretanto, tinha passado um mês desde que Manuel Pizarro disse que iria receber a CIMLT "o mais rapidamente" possível.

A reunião esteve inicialmente agendada para 16 de fevereiro, mas acabou por ser adiada para hoje, às 18:00, no Ministério da Saúde, em Lisboa.

***

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, termina hoje um conjunto de reuniões com representantes das associações humanitárias e comandantes de corpos de bombeiros de todo o país, no âmbito do combate e prevenção dos incêndios rurais.

O encontro de hoje, no qual participa também a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, é com as associações humanitárias dos bombeiros voluntários da Área Metropolitana de Lisboa.

Ao nível do Plano de Recuperação e Resiliência estão disponíveis cerca de 20 milhões de euros para a área da Proteção Civil, dos quais 12,6 milhões de euros para a aquisição de veículos florestais, seis milhões de euros para a compra de equipamentos de proteção individual e um milhão de euros para a formação de 3.300 agentes de proteção civil (na sua maioria bombeiros).

Segundo o Governo, através dos fundos comunitários estarão disponíveis adicionalmente 122 milhões de euros para investimento em equipamentos, infraestruturas e reforço da resiliência no domínio da Proteção Civil.

***

Os presidentes das câmaras de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço, concelhos do distrito de Lisboa servidos pelo Hospital Beatriz Ângelo (HBA), reúnem-se hoje com o ministro da Saúde sobre o encerramento noturno da urgência pediátrica da unidade.

Desde quarta-feira passada que a urgência pediátrica do hospital de Loures passou a funcionar apenas de segunda-feira a sexta-feira, entre as 09:00 e as 21:00, devido à falta de pediatras.

A decisão de encerramento motivou a aprovação de moções nas câmaras de Loures e de Mafra, por unanimidade.

Entretanto, os chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral do HBA apresentaram a sua demissão devido à falta de condições, que dizem pôr em causa a segurança dos doentes e dos profissionais.

O Governo prometeu apresentar esta semana o plano para o funcionamento regular das urgências de pediatria de toda a Área Metropolitana de Lisboa.

A população que recorre à urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo deve passar a usar os serviços que se mantêm abertos, como os do Hospital de Santa Maria, do Hospital Dona Estefânia ou do Hospital de São Francisco Xavier, todos em Lisboa.

O encontro com o ministro Manuel Pizarro está marcado para as 12:00, no Ministério da Saúde, em Lisboa.

SOCIEDADE

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) e responsáveis de 12 hospitais de Lisboa e Vale do Tejo reúnem-se para aprovar o plano de funcionamento em rede das urgências pediátricas nessa região.

A reunião entre os responsáveis da DE-SNS, dos hospitais, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), do INEM e da linha SNS 24 acontece cerca de uma semana depois de a falta de especialistas ter obrigado as urgências pediátricas do hospital de Loures a encerrar à noite, aos feriados e fins de semana.

Nesses períodos, as crianças da área de referência do hospital de Loures, que serve uma população de cerca de 278 mil pessoas, têm sido atendidas nas urgências dos hospitais de Santa Maria, Dona Estefânia e São Francisco Xavier.

Segundo o Hospital Beatriz Ângelo, este encerramento parcial das urgências pediátricas é "decisão transitória", que foi acordada com a DE-SNS e com a ARSLVT e que "decorre da dificuldade de preenchimento das escalas" das equipas médicas.

No final de 2022, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou a criação para este ano de novas redes de urgências metropolitanas, que vão replicar em Lisboa o modelo aplicado no Porto há cerca de dez anos "com resultados muito favoráveis".