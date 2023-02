Saiba o que diz a imprensa nacional

Expresso:

- "Falha do Governo paralisa julgamento de José Sócrates"

- "Montenegro veta convite de líder da bancada do PSD"

- "Marcelo espera mudanças no pacote da habitação"

- "Guerra na Ucrânia. As marcas que a guerra deixa na economia"

- "[Ucrânia] Civis vivem debaixo do solo mesmo após libertação"

- "O primeiro filme português nomeado para um Óscar. Entrevista ao realizador João Gonzalez: 'Quando gosto de uma coisa fico obcecado'"

- "Só há 191 profissionais no futebol feminino"

- "Português ligado a fábrica de 'fake news' para a Índia"

- "'O PS tem ajudado muito a extrema-direita'. Bloco de Esquerda"

Nascer do Sol:

- "Plano de Costa pode desencadear onda de preocupações"

- "1 ano de guerra. A imprevisível resistência da Ucrânia"

- "Portugal não está a cumprir mínimos da NATO"

- "Costa Silva afronta aparelho do PS"

- "Monsenhor Duarte da Cunha: 'Acho que é impossível a ordenação de mulheres'"

- "Desmond Morris: 'Prometi festejar o meu centésimo aniversário saltando de paraquedas com os meus netos'"

- "Francisco Calheiros: 'Portugal está no top 10 dos países com mais eventos no mundo'"

- "Estado já renovou concessão de jogo à Estoril-Sol"

- "Angola volta a atrair interesse de potências ocidentais"

- "A arte de bem cuidar de livros antigos"

Correio da Manhã:

- "Estado deixa prédios ao abandono. Governo força proprietários a arrendar casas devolutas, mas é um péssimo gestor do seu património"

- "Edifícios devolutos no coração da Figueira da Foz"

- "Rendas antigas congeladas. Ministério vai compensar senhorios pela não atualização dos valores"

- "Midtjylland-Sporting (0-4). Leão sacode crise no reino da Dinamarca"

- "'E-Toupeira'. Assessor do Benfica esconde provas em livro"

- "Sócrates investigado por ter recebido mais dinheiro"

- "José António Gonçalves. Padre morre após denúncia de assédio"

- "Ucrânia. Um ano de guerra sem fim à vista"

- "Morte de triatleta. Ex-amante de Rosa quer reabrir processo"

- "Recorde no aforro. Famílias aplicam 94 milhões/dia em certificados"

- "Professores. Ameaça de greve às avaliações dos alunos"

Público:

- "A barbárie. Um ano depois"

- "O combate da Ucrânia para fixar fronteira da Europa democrática"

- "Livros essenciais para entender o conflito"

Jornal de Notícias:

- "Ucrânia. 365 dias de resistência"

- "Guerra. Oito mil civis mortos e 14 milhões de deslocados"

- "Sondagem. Portugueses admitem enviar militares para o conflito"

- "João Gomes Cravinho. O combate por um Mundo mais decente"

- "Reportagem. Um ano depois, ainda há cicatrizes por sarar"

- "Tribunal obriga Renault a ligar baterias de carros"

- "Descentralização. Governo deixa de nomear dirigentes das CCDR"

- "Metro. Trofa e Gondomar na frente para expansão"

- "Midtjylland 0-4 Sporting. Leão pragmático avança para os oitavos de final da Liga Europa"

- "Liga Conferência. Braga volta a perder (3-2) com a Fiorentina"

- "Evasões. Oito histórias de superação de ucranianos em Portugal"

Diário de Notícias:

- "Nuno Severiano Teixeira: 'Para Putin é bom que não seja a NATO a fazer guerra à Rússia'"

- "Entrevista DN-TSF. Antigo ministro da Defesa e professor catedrático da Universidade Nova afirma que ficou surpreendido pela capacidade de resistência dos ucranianos e pelos dotes de liderança de Volodymyr Zelensky"

- "Reportagem na Ucrânia. Um ano depois, ainda há cicatrizes por sarar em Irpin"

- "Líderes. O triângulo Putin-Zelensky-Biden (e Xi a espreitar)"

- "Sondagem DN/TSF/JN. A guerra será longa e NATO não deve intervir"

- "Imigrantes. Conflito reacendeu o fervor patriótico dos ucranianos com 'a sorte de viver em Portugal'"

- "Impacto económico. Um ano de invasão esvaziou carteiras e Portugal está de novo à beira da estagnação"

- "Solidariedade. Cascais recebeu ucranianos com um pensamento: 'E se fosse eu?'"

- "ONU. Assembleia Geral exige retirada russa"

- "Sanções. Pressão do Ocidente está a bloquear atletas russos nos Jogos de Paris"

- "Personalidades. Taras Shevchenko, poeta nacional da Ucrânia"

Negócios:

- "Um ano de invasão. Ajuda nacional de 250 milhões já não vai para a Ucrânia"

- "Dívida das famílias tem maior subida desde 2008"

- "Cada investidor está a perder 400 euros em criptoativos"

- "Rendas vão aumentar no 'curto prazo', diz Century 21"

- "Altice abre a porta a cenários de consolidação"

- "Escritoras Esquecidas. Fernanda de Castro. Um quarto seu"

O Jornal Económico:

- "TAP e doze outras empresas públicas estão sem contratos de gestão"

- "'Em Espanha paga-se onze vezes menos pelo uso da ferrovia' [entrevista a Bruno Silva, responsável máximo da Medway, antiga CP Carga]"

- "Seis mil gestores respondem por dívidas fiscais e o número deverá subir este ano"

- "Mercado de trabalho. Patrões alertam para fecho de empresas com criminalização do trabalho não declarado"

- "Turismo. 'Estamos a aproximar-nos muito do comunismo na habitação e no AL', diz CEO da Lovelystay"

- "Banca. Lone Star revela que não prevê iniciar processo de venda do Novobanco este ano"

- "'Mais habitação'. Banca tem milhares de imóveis vazios mas considera que não são devolutos"

- "Telecomunicações. Altice responde à Anacom e garante que a Meo já tem oferta sem fidelização"

- "Entrevista. Vendas no e-leilões atingem três mil milhões de euros em sete anos"

- "Ucrânia. Um ano após invasão russa, juros e inflação continuam a pesar"

O Jogo:

- "Midtjylland-Sporting 0-4. Alvalade foi só um equívoco"

- "Rúben Amorim: 'Tudo nos correu bem, mas fizemos por isso'"

- "Fiorentina-Braga 3-2 - Na Europa não há milagres"

- "Artur Jorge: 'Deixámos aqui uma grande imagem'"

- "FC Porto. Sofreu uma mialgia de esforço, falha o Gil Vicente, mas pior cenário está afastado - Galeno numa redoma"

- "Uribe acredita: 'A eliminatória continua aberta'"

- "Benfica. Escutas revelam pagamentos ao V. Setúbal em 2017 para encontro com o FC Porto - Águias apanhadas no 'jogo da mala'"

A Bola:

- "Midtjylland-Sporting (0-4). Pote de ouro. Empolgante Sporting segue na Liga Europa"

- "Benfica. Chelsea quis ficar com opção sobre Gonçalo Ramos"

- "Roberto Martínez esteve no Seixal com águias do Mundial"

- "Fiorentina-SC Braga (3-2). Adeus à Europa nos 20 anos de Salvador"

- "FC Porto. Luís Gonçalves 30 dias suspenso e Euro3 mil euros de multa"

Record:

- "Midtjylland-Sporting (0-4). Verde vivo. Leão enterra jogo na primeira mão e segue em frente na Liga Europa"

- "Benfica. Lelo na mira"

- "Processo Jogo da Mala. Encarnados suspeitos de aliciar V. Setúbal"

- "Pela expulsão em S. Giro. Dragão perdoa Otávio"

- "Fiorentina-SC Braga (3-2). Guerreiros consentem reviravolta"