Madeirenses D. José Ornelas e Ivo Rosa nas capas dos jornais nacionais

Os bispos católicos portugueses estiveram reunidos esta sexta-feira todo o dia em Fátima a analisar o relatório da comissão independente sobre os abusos na Igreja, que voltam assim às capas do jornais nacionais.

"Padres suspeitos de abusos não vão ser já afastados", escreve o JN. "Desilusão e indignação. Bispos não se comprometem com afastamento de abusadores", titula por seu turno o Público, ambos tendo como destaque gráfico o bispo madeirense José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

Já na capa do Correio da Manhã há ainda espaço para outro madeirense. "Ivo Rosa safa ex-patrão de Sócrates de corrupção", noticia o matutino, explicando que o juiz deixou cair a esmagadora maioria dos crimes da acusação. Lalanda e Castro vai a julgamento por oferecer cabazes de natal a médicos.

Portugal "na lista negra da fraude com fundos comunitários e IVA", "Bancos só estão a renegociar 1% dos empréstimos à habitação", "Árbitros no ativo investigados" e "TAP não consegue contratar e cancelamentos ameaçam o Verão" são outros temas em destaque na imprensa portuguesa generalista deste sábado, 4 de Março.

Nos desportivos está em alta, o benfiquista Ricardo Ramos, que bisou frente ao Famalicão, estando agora a um golo dos 100.

Títulos dos jornais de hoje

Público:

- "Desilusão e indignação. Bispos não se comprometem com afastamento de abusadores"

- "Bancos só estão a renegociar 1% dos empréstimos à habitação"

- "Beatriz Gomes Dias. 'É fundamental que a Praça do Império mude de nome"

- "Brasil. Lula lança nova Bolsa Família com mais apoios financeiros"

- "Centenário. Roteiro pela geografia inicial de Eduardo Lourenço"

- "Atletismo. Pichardo e Auriol Dongmo são bicampeões europeus"

- "33.º aniversário. O artista chinês Ai Weiwei é o director do PÚBLICO por um dia"

Jornal de Notícias:

- "Padres suspeitos de abusos não vão ser já afastados"

- "Portugal na lista negra da fraude com fundos comunitários e IVA"

- "Porto. Arriscam vida a atravessar viaduto de Pedro Hispano porque têm medo do túnel"

- "Minho. Fim do contrato de gás deixa universidade ao frio"

- "Depósitos. Taxas de juro aumentam mas continuam abaixo da média da UE"

- "Dinheiro Vivo. TAP incapaz de contratar põe em risco operação de verão"

- "Benfica 2 - 0 Famalicão. Gonçalo Ramos bisa e mantém águias sossegadas no topo"

- "Atletismo. Pichardo e Dongmo revalidam ouro nos europeus"

- "Ataque. Futebol feminino ainda joga na precariedade"

Correio da Manhã:

- "Árbitros no ativo investigados"

- "Benfica -- máquina na luz acelera na frente"

- "Ivo Rosa safa ex-patrão de Sócrates"

- "Professores -- ministro acaba negociação quinta-feira"

- "Mais de 5 milhões/dia -- bancos disparam lucros em 2022"

- "Igreja não paga a vítimas de abusos sexuais"

- "Novo lateral direito a caminho da Luz"

- "Portimonense/Sporting -- pressão extra para ganhar"

- "Chaves/FC Porto -- Sérgio gere silêncio"

Diário de Notícias:

- "TAP não consegue contratar e cancelamentos ameaçam o verão"

- "Dia de ouro para Portugal. Auriol e Pichardo revalidaram títulos europeus"

- "Protestos na Educação. Professores planeiam ação e querem ser recebidos em Bruxelas"

- "Emprego congelado. Gestores ainda creem que primavera chegará ao mercado de trabalho"

- "Carlos Tavares, economista. 'Sistema fiscal português contradiz objetivos de crescimento e afasta empresas'"

- "Julia Monar, embaixadora alemã. 'Na Hannover Messe mostrou-se um Portugal muito moderno, com poder inovador'"

- "Annie Leibovitz. A fotografia como arte da honestidade"

- "Brunch com...Pedro Carvalho, CEO da Tranquilidade. Um gestor que chegou à Goldman Sachs aos 20 anos e quer ensinar até aos 80"

Novo Semanário:

- "TAP EXpress paga a tripulantes que não voam por falta de formação"

- "Bloco -- Que futuro?"

- "Ninguém (nem mesmo o Estado) sabe quantas casas devolutas existem em Portugal"

- "Marina Gonçalves e Carlos Moedas na Conferência Mais Habitação JE/Novo"

- "É pena desperdiçar-se uma maioria absoluta -- Maria da Graça Carvalho"

- "Governo de Angola acelera conversão da economia informal"

- "Bruna Quintas -- fazer televisão não me diminui enquanto atriz"

A Bola:

- "Aquela máquina - Gonçalo Ramos carrega Benfica e recupera primeiro lugar dos goleadores"

- "Pedro Pichardo -- mais um salto de ouro"

- "Auriol Dongmo -- imbatível no lançamento do peso"

- "Rúben Amorim -- Andar atrás dá ainda maior pressão"

- "Conceição manda para além do Marão""

Record:

- "Ramos 99 -- Águia some e segue e fica a um golo dos 100"

- "Pichardo e Dondgmo de ouro"

- "Amorim -- desta vez temos de ganhar"

- "FC Porto -- Galeno e Evanilson de fora"

- "Ricardo Pereira adjunto de Martinez"

O Jogo:

- "Portugueses de ouro. Pablo Pichardo: bicampeão do triplo salto com recorde nacional de 17,60m / Auriol Dongmo: lançamento de 19,76m no peso permite revalidação do título"

- "Benfica 2 - 0 Famalicão. Coração de Ramos. Avançado bisou numa partida que teve resultado em aberto até à compensação"

- "Contas bancárias de árbitros investigadas. Hugo Miguel, visado em megaprocesso que envolve as águias, garante estar 'absolutamente tranquilo'"

- "Chaves-FC Porto. Veron reforça ataque"

- "Portimonense-Sporting. Amorim lamenta falta de planeamento"

- "V. Guimarães. Sócios aprovam investidor por larga maioria"

- "Braga. Central Serdar espreita estreia"

- "Boavista 0 - 0 Arouca"