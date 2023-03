Caso Santa Clara envolvendo a Madeira em destaque na imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "500 mil de Alexandra provocam vendaval na TAP. Administradora francesa lança farpas a mulher de ministro"

- "Medina demite CEO e 'chairman'"

- "Luís Rodrigues voa da SATA para o lugar de Christine"

- "Benfica-Club Brugge. Benfica sonha com 91 milhões"

- "Polémica na igreja com proteção a padres abusadores"

- "Lourinhã. Inspeção urgente a lar suspeito de maus-tratos"

- "CM e CMTV nos Países Baixos. Irmã de vítima de 'canibal' conta horror do crime"

- "Protestos. Professores com aumento de 29 euros em 7 anos"

- "Habitação. Isenção de mais-valias no IRS por venda de imóveis até 2024"

- "Sintra. Dupla com armas lança terror em banco"

- "Contas. FC porto deve 34 milhões a clubes rivais"

- "Sporting. Amorim muda defesa para travar Arsenal"

- "Processo. Santa Clara lesado por ex-dirigentes"

Público:

- "Governo 'vira a página' punindo cúpula da TAP"

- "Inquéritos para investigar casos de corrupção chegam a durar nove anos"

- "Igreja Católica. Bispo desmente cardeal sobre suspensão de padres suspeitos"

- "Biodiversidade. Tratado do alto-mar, uma 'mudança quase filosófica'"

- "Reforma na França. Sindicatos prometem greve 'inesquecível' para hoje"

Jornal de Notícias:

- "TAP. Liderança cai e 450 mil euros voltam à base"

- "SNS24 já gastou em 2022 mais de metade da verba para quatro anos"

- "Porto. Custo das obras do metro dispara 30% devido à inflação"

- "Lourinhã. Segurança Social investiga maus-tratos em lar de idosos"

- "Lisboa. Taxista acusado de perseguir e ameaçar médica e juíza que o condenou"

- "Feira. Fábrica Ecco avança com despedimento coletivo"

- "'Ficheiros secretos'. Pinto da Costa sobe ao palco na Casa da Música"

- "Benfica. Schmidt motiva águias para ganhar a Champions"

Diário de Notícias:

- "Medina obriga Alexandra Reis a devolver indemnização e decapita liderança da TAP"

- "'Governo deve aumentar vagas no ensino de ciências, tecnologias e matemáticas' [Fernando Silva, novo CEO da Siemens]"

- "Força sindical sem nó partidário. André Pestana, o líder do STOP que levou os professores para a rua"

- "Greve de médicos arranca. Executivo 'não está interessado em negociar' e mostra 'total falta de respeito'"

- "Português Língua Não Materna. Há recorde de alunos inscritos, mas pouco apoio aos estrangeiros"

- "Leiria. Junta de Marrazes e Barrosa procura mulheres para darem o seu nome a avenidas"

- "Um dia com 280 manifestações - França prepara-se para terça-feira negra de oposição à subida da idade da reforma"

- "Broadway em Lisboa. Rob McClure: 'Poucos sabem, mas os musicais começaram nos Estados Unidos'"

Inevitável:

- "Casas dão à Costa?. 'Pelo Programa Mais Habitação procuramos agir em todas as dimensões do problema' [António Costa]"

- "Tap. Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja despedidos"

Negócios:

- "Razia na liderança da TAP"

- "Governo limita isenção de IMT na revenda de imóveis"

- "Alojamento Local em prédios antigos arrisca pagar mais IMI"

- "Enrique Martinez, CEO da FNAC Dardy: '2022 foi o melhor ano de vendas em Portugal"

- "Novas entradas em bolsa estão a dar alento a investidores"

- "É cada vez mais certo que juros do BCE atinjam os 4%"

- "Radar África. Juíza do Tribunal de Contas pediu ajuda à primeira-dama angolana"

- "Desemprego. Anulações de subsídios em máximos de 10 anos"

A Bola:

- "Benfica-Club Brugge. Inferno na Luz. Encarnados à porta da elite dos 8 melhores da competição"

- "'Ganhar a Champions? Não existem impossíveis', Roger Schmidt"

- "Sporting. Liga Europa entusiasma leões"

- "FC Porto. Namaso e Toni Martínez 'pedem' mais minutos"

Record:

- "Benfica-Club Brugge. Roger acredita. Treinador revela ambição ilimitada"

- "Leão protege Coates. Pedido de dispensa à seleção uruguaia deve avançar"

- "FC Porto. Flamengo ataca Uribe"

- "Santa Clara. PJ faz buscas. Processo está ligado à venda de Hamdou ao Benfica"

O Jogo:

- "Estoril é a prioridade do FC Porto, mas há uma mão-cheia de opções a acelerar para o Inter"

- "Clubes do Catar e da Arábia Saudita atentos à situação do médio colombiano. Médio Oriente chama Matheus"

- "Benfica-Brugge. Roger Schmidt não traça limites à ambição das águias: 'Claro que é possível vencer a Champions'"

- "Sporting. Bellerín, St. Juste e Paulinho no onze inicial e Pote no miolo frente ao Arsenal - Amorim reativa fórmula Europa"

- "Braga. Betinho, agora no Espinho, jogou com o extremo nos juniores do Sporting: 'Bruma será importante nesta fase final da época'"

- "Casa Pia-Paços de Ferreira 2-1"