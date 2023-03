Saiba o que hoje é notícia

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) organiza, entre hoje e domingo, em Gondomar, um congresso nacional extraordinário, durante o qual vão estar em debate os principais problemas que afetam as corporações de bombeiros voluntários e do qual sairá uma moção a exigir ao poder político a sua resolução.

"O congresso é extraordinário exatamente por aquilo que nós sentimos, que os bombeiros não estão a ser tratados adequadamente e, portanto, queremos que os políticos de uma vez por todas digam o que querem dos bombeiros", disse à agência Lusa o presidente da LBP, António Nunes.

O responsável especificou que um dos temas em análise será o financiamento das associações humanitárias, que os bombeiros consideram inadequado e pedem que seja alterado.

O congresso extraordinário vai contar com a presença dos ministros da Administração Interna, José Luís Carneiro, e da Saúde, Manuel Pizarro.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O representante de Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio no Reino Unido, é hoje escolhido na final do 57.º Festival da Canção, em Lisboa, na qual competem 13 canções.

A cerimónia de hoje, que será apresentada, tal como em anos anteriores, por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, será transmitida em direto na RTP1, a partir dos estúdios da estação pública em Lisboa.

As 13 canções em competição são "Encruzilhada" (composta e interpretada por Churky), "Nasci Maria" (Cláudia Pascoal), "Viver" (SAL), "Ai Coração" (Mimicat), "Contraste Mudo" (You Can't Win Charlie Brown), "Endless World" (Neon Soho), "Sapatos de Cimento" (composta por Quim Albergaria e interpretada por Esse Povo), "Povo" (Ivandro), "A festa" (Edmundo Inácio), "Goodnight" (Bárbara Tinoco), "Tormento" (Voodoo Marmalade), "Fim do mundo" (Inês Apenas) e "World needs therapy" (Dapunksportif).

DESPORTO

O Sporting de Braga procura hoje, na visita ao Vizela, manter a diferença para o campeão FC Porto, que venceu (3-2) o Estoril Praia, no primeiro jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os comandados de Artur Jorge procuram a segunda vitória seguida na competição frente ao Vizela, que também venceu na jornada passada, num embate marcado para as 20:30.

O Sporting de Braga chega a esta ronda no terceiro lugar, com 52 pontos, a cinco do FC Porto, que na sexta-feira derrotou Estoril Praia, por 3-2, enquanto o Vizela é nono, com 29.

Antes, o Vitória de Guimarães, quinto com 40, enfrenta, também no Minho, o Arouca, sétimo com 34, a partir das 18:00. Os vimaranenses não perdem há seis jornadas e venceram os últimos dois jogos, enquanto os arouquenses somam duas partidas sem perder.

Às 15:30, o lanterna-vermelha Paços de Ferreira, com 12 pontos, procura igualar, em casa, o 'aflito' Santa Clara, 17.º e penúltimo com 15.

Os pacenses perderam nas últimas duas jornadas, mas venceram dois encontros nas últimas cinco rondas, enquanto os açorianos não vencem desde a 13.ª ronda, contando oito derrotas, quatro das quais nos jogos mais recentes, e dois empates nesta série 'negra'.

Mais tranquilo é o embate, igualmente marcado para as 15:30, entre Desportivo de Chaves e Portimonense, 14.º e 13.º classificados, respetivamente, ambos com 26 pontos.

Os transmontanos, anfitriões, perderam os últimos três jogos e não vencem há quatro, enquanto o Portimonense saiu derrotado nas duas mais recentes rondas.

LUSOFONIA & ÁFRICA

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, termina hoje uma deslocação de dois dias à região de Paris, para contactos com autoridades locais e encontros com membros da comunidade portuguesa em França.

Na sexta-feira, o secretário de Estado visitou as comunas de Ormesson-sur-Marne e de Yerres, incluindo o atelier da pintora Nathalie Afonso, artista plástica lusodescendente inspirada na cultura portuguesa, e teve encontros no âmbito da semana da gastronomia portuguesa da Rádio Alfa.

Do programa oficial de Paulo Cafôfo nesta deslocação constam hoje reuniões com os membros do Conselho das Comunidades Portuguesas e com o embaixador de Portugal em França, José Augusto Duarte, e um encontro com a Associação Portuguesa de Beneficência.

"A visita enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado 'Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas', com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro ao nosso país e, simultaneamente, contribuir para uma visão atual da nossa diáspora", referiu uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

POLÍTICA

O Chega reúne o Conselho Nacional em Cantanhede para analisar a situação política nacional, alterar os regulamentos eleitoral e disciplinar e ponderar a necessidade de novos instrumentos para o regular funcionamento do partido.

O 13.º Conselho Nacional do Chega, e o primeiro desde a última Convenção Nacional (que decorreu em Santarém no final de janeiro), vai decorrer durante a tarde no pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, distrito de Coimbra.

Da ordem de trabalhos consta a "discussão e aprovação de propostas de alteração ao regulamento eleitoral e disciplinar", a "discussão e ponderação sobre a necessidade de novos instrumentos normativos para o regular funcionamento do partido" e a "análise geral da situação política".

SOCIEDADE

O MDM-Movimento Democrático de Mulheres promove hoje uma Manifestação Nacional de Mulheres, pelo sétimo ano consecutivo, para assinalar o Dia Internacional da Mulher (08 de março).

Com o lema "Mil razões para lutar! Os direitos das mulheres não podem esperar!", o protesto começa às 14.30 na Praça dos Restauradores, em Lisboa, depois de no dia 04 ter decorrido um protesto semelhante no Porto.

Em comunicado, o movimento alerta que a igualdade e os direitos pelos quais as mulheres têm lutado "não só tardam a chegar como sofrem profundos retrocessos", exemplificando com o facto de "largos setores de mulheres e suas famílias" estarem a ser empurrados para a pobreza devido a "um agravamento brutal das condições de vida e de trabalho das mulheres, patente no aumento da precariedade e da exploração, na manutenção de salários, pensões e reformas de miséria, no aumento incomportável dos preços de bens e serviços essenciais".

"Não aceitamos mais desculpas para o desemprego, a precariedade e os baixos salários a que nos sujeitam; para a injustiça do congelamento de carreiras, das discriminações salariais e do desrespeito pela função social da maternidade", lê-se no comunicado, que alerta ainda para "as múltiplas formas de violência contra as mulheres", nomeadamente violência doméstica e no namoro, mutilação genital e casamento forçado.

O MDM apela por isso a todas as mulheres para que adiram à Manifestação Nacional de Mulheres, "uma jornada de denúncia dos problemas, de afirmação, de força e unidade das mulheres na defesa e conquista dos seus direitos".