ASAE, Gestores hospitalares investigados e alegado caso de Ronaldo marcam hoje a imprensa nacional

Este domingo, 5 de Março, o JN faz manchete com os "gestores hospitalares investigados por uso ilegal de carros de serviço", acrescentando que "só em combustível e portagens terão lesado o Estado em 63 mil euros".

Já o Diário de Notícias noticia que a "ASAE arrecada 5 milhões em coimas e mais de metade vai para os cofres do Estado".

O Público faz uma edição especial de aniversário com Ai Weiwei como director convidado.

"Rendas falsas tramam ex-patrão de Sócrates" é a manchete do Correio da Manhã, que na sua revista 'Vidas' traz à baila uma alegada indiscrição de Cristiano Ronaldo, com a influenciadora Georgilaya, que veio a público dizer que se envolveu sexualmente com o craque português, em 2022. "Ronaldo nega traição com venezuelana", escreve a publicação.

Títulos dos jornais de hoje

Público:

- "Especial 33.º aniversário. Vida Morte. Director convidado Ai Weiwei.

- "Entrevista. Ai Weiwei por Ai Weiwei: 'O Ocidente perdeu a capacidade de sofrer'"

Jornal de Notícias:

- "Gestores hospitalares investigados por uso ilegal de carros de serviço"

- "Chaves 1 - 3 F.C. Porto. Sangue quente no frio"

- "Órfãos do terror. Reportagem com as crianças vítimas do Daesh que aprendem a viver sozinhas em Cabo Delgado, Moçambique"

- "Nova autarca de Espinho embargou 15 obras em mês e meio"

- "Igreja Católica. Sem pressão pública, abusos vão 'cair no esquecimento'"

- "Habitação. Cedência de terreno público obriga a renda acessível 25 anos"

- "Entrevista JN/TSF. 'Nos locais com radares mortalidade diminuiu 36%'. Rui Ribeiro, presidente da Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária"

Correio da Manhã:

- "Rendas falsas tramam ex-patrão de Sócrates"

- "Dragão passa teste difícil"

- "Paulinho disfarça apagão de Pote"

- "Professores ameaçam com novos protestos"

- "Bragança: Médico acusado de violar duas doentes"

- "SAD do Benfica recorre a milhões da Alemanha"

- "Crimes sexuais. Igreja criticada por não se colocar do lado das vítimas"

- "Habitação. Poupanças limitam acesso a apoios contra juros"

- "Ronaldo nega traição com venezuelana"

Diário de Notícias:

- "Mamona ganha medalha de bronze. 'Lutei até ao fim' nos Europeus de Atletismo"

- "Multas. ASAE arrecada 5 milhões em coimas e mais de metade vai para os cofres do Estado"

- "Política. Autarcas do PS 'pressionados' a executar plano de António Costa"

- "Casas devolutas. Senhorios têm 10 dias para responder às câmaras e 90 para dar uso aos imóveis"

- "Manifestação. 80 mil docentes em protesto e 'a luta continua'"

- "Exportações. Ásia tem potencial de 100 milhões, diz AEP"

- "China. Xi cola o país ainda mais ao PC"

O Jogo:

- "Chaves 1 - 3 FC Porto. Dragão volta a voar"

- "Sérgio Conceição: 'Às vezes não se pode tocar violino, toca-se bombo'"

- "Vítor Campelos: 'Com menos dois jogadores fica muito difícil...'"

- "Portimonense 0 - 1 Sporting. Paulinho acaba com o desperdício"

- "Benfica. Ramos faz mira ao Brugge"

- "Braga-Rio Ave. Artur Jorge espera reação pronta à derrota no dérbi. 'Mensagem é clara, ninguém se rende'"

Record:

- "Paulinho justiceiro. Avançado saltou do banco e resolveu jogo de sentido único"

- "Pote desperdiçou penálti (e não só...) mas redimiu-se com assistência"

- "Rúben Amorim: 'Não sofrer golos é bom indicador para o Arsenal'"

- "Mamona de bronze. Mais uma medalha para Portugal nos Europeus de pista coberta"

- "Dragão rodou e ganhou. Transmontanos deram luta mesmo com nove"

- "Foram bem exibidos os vermelhos ao Chaves? A opinião dos árbitros"

- "Sérgio Conceição: 'Quando não dá para tocar violino, toca-se bombo'"

- "Rui Costa entregou Águia de Ouro a Noronha Lopes: 'O Benfica será sempre dos sócios'"

- "CA segura Nuno Almeida e Manuel Mota. Árbitros investigados continuam a apitar"

A Bola:

- "Paulinho resolve. Avançado entrou aos 75' e marcou aos 77'"

- "Rúben Amorim chega à 100.ª vitória nos leões: 'Já vem tarde'"

- "Rui Costa. 'Adeptos merecem conquistas'

- "Gonçalo Guedes poupado na Champions"

- "Turquia. 'Campeonato sem verdade desportiva'"

- "Dragão sem brilho. 'Não há violino, toca-se bombo!'. Sérgio Conceição no regresso às vitórias"

- "Bronze para Mamona"