Entrada da Madeira no ‘World Creativity Day’ marca processo de expansão de modelo criativo

A entrada da Madeira no ‘World Creativity Day’ representa um primeiro marco no processo de chegada deste modelo criativo a Portugal. “Mais do que receber um evento, a Região passa a integrar uma rede internacional de criatividade orientada ao desenvolvimento económico, ao intercâmbio de talentos e à construção de novas oportunidades de negócios”, aponta nota à imprensa.

O pretendido, neste momento, é aproximar instituições, empresas e iniciativas, “capazes de transformar criatividade em instrumento concreto de cooperação internacional”. A APEXBrasil é um dos organismos que assume um papel estratégico ao apoiar a internacionalização de empresas, serviços e modelos brasileiros capazes de gerar valor para mercados externos.

“O que começa a emergir é uma nova possibilidade para a economia criativa global a partir da aliança Brasil-Portugal: deixar de exportar apenas produtos culturais para também exportar metodologias, conhecimento, formação e sistemas de desenvolvimento territorial”, aponta a organização.

Aliás, aponta que “esse movimento pode representar não apenas uma nova agenda de cooperação, mas também uma nova agenda comercial baseada em criatividade, inovação e capital humano”.

O Brasil pretende ser pioneiro na exportação de metodologias, redes e infraestrutura voltadas ao desenvolvimento da economia criativa. Este passo surge numa época em que “a criatividade deixou de ser apenas um atributo cultural para se tornar um ativo estratégico na economia global”.

“O movimento tem origem em 2014, quando o empresário brasileiro Lucas Foster idealizou, em São Paulo, a primeira edição do World Creativity Day (WCD). O que começou como uma iniciativa para conectar pessoas, ideias e projectos evoluiu ao longo da última década para uma estrutura capaz de mobilizar territórios, formar lideranças e criar ecossistemas locais de criatividade e inovação”, explica nota à imprensa. Em 2017, o reconhecimento oficial do dia 21 de Abril pelas Nações Unidas como Dia Mundial da Criatividade e Inovação ampliou a relevância internacional do tema. A partir daí, o Brasil avançou além da celebração da data e iniciou a construção de um modelo operacional próprio.

A World Creativity Organization consolidou esse processo e estruturou um sistema escalável baseado na formação de lideranças locais, desenvolvimento de redes e geração de oportunidades económicas.