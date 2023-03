Justiça e turismo em destaque nos jornais nacionais

Bom dia. Estas são as capas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 3 de Março de 2023.

No semanário Expresso:

- "Greve na Justiça já causou 8 mil adiamentos"

- "Marcelo discutiu Passos em Belém: 'É um crónico pessimista. Falta-lhe trazer esperança'"

- "Lisboa vai fechar oito urgências pediátricas"

- "Costa tem 15 pessoas para espalhar 'boas notícias' nas redes"

- "Estado não sabe quantos imóveis devolutos tem"

- "Vox quer ex-comunista para primeiro-ministro"

- "Temos três novas espécies em vias de extinção"

- "Presidentes das ex-colónias nos 50 anos do 25 de Abril"

- "PJ investiga pagamentos secretos de Vieira"

- "Pilotos da Portugália em greve"

- "Explosão fatal"

- "Morreu José Manuel Galvão Teles"

No semanário Nascer do Sol:

- "Caso Lula: A culpa foi do Santos Silva. João Gomes Cravinho esteve na reunião em que Marcelo convidou Lula da Silva a participar nas comemorações do 25 de Abril. Foi na véspera da posse do novo PR do Brasil. Augusto Santos Silva é que se 'esqueceu' de levar o assunto à Conferência de Líderes"

- "Miguel Morgado: 'Estarei ao lado de Pedro Passos Coelho para o que ele quiser, ou não quiser'"

- "Podia ser hoje: Texto inédito de Sá Carneiro"

- "Movimentos católicos querem nova comissão nacional para prevenir abusos"

- "Manuel Beja em vias de deixar a presidência da TAP"

- "Banca: 'No futuro os balcões não vão ter pessoas, vão ter máquinas'"

- "Presidente da Mesa da IL admite ter mentido a conselheiros"

- "Robert Harris: 'Não temos razão para nos sentirmos superiores aos romanos'"

No Correio da Manhã:

- "Justiça caça corrupção nas contas bancárias. MP escrutina movimentos e saldos bancários"

- "Levantado segredo que protege privacidade nos depósitos"

- "CM revela lista de suspeitos investigados por suborno do Benfica"

- "Função pública pressiona Governo. Tensão à porta do Conselho de Ministros em Faro"

- "Falsas médicas apanhadas no Algarve por burlas com o cancro"

- "Droga. Rui Moreira quer rede nacional de 'salas de chuto'"

- "Benfica-Famalicão. Schmidt prepara o melhor Rafa"

- "Sporting. Daniel Bragança é reforço do leão"

- "Santa Margarida. Sargento morre a inativar explosivos"

- "600 a pé. Utentes no inferno na Linha de Sintra"

- "Na companhia aérea. Marido da gestora da TAP queria fazer negócio"

No Público:

- "Hora de prestar contas. Comissão independente entrega hoje aos bispos lista de padres que cometeram abusos sexuais. Igreja anuncia medidas"

- "Despejos voltam a aumentar depois do travão imposto na pandemia"

- "Professores. Carreiras por inteiro só implicam mais despesa até 2026"

- "Despesa sobe 20%: Beneficiários da ADSE têm de recorrer mais ao regime livre"

- "Carminho. Uma conversa para acabar com o fado"

- "Reportagem. Não é preciso greve para ter os comboios sobrelotados"

- "Ónus em Montenegro. Governo deixa cair referendo à regionalização e culpa PSD"

No Jornal de Notícias:

- "Banco e escola multados por discriminação"

- "Protesto dos professores dá fôlego a onda de greves e aperta o cerco ao Governo"

- "Explosão mata sargento em Santa Margarida"

- "Penas pesadas para tráfico com 'comitiva' de carros"

- "Póvoa de Varzim: 'Estou abandonado. Não aguento mais'. Tem 68% de incapacidade e vive em sótão sem condições"

- "Regionalização. Referendo só depois da reforma das CCDR"

- "Benfica. Rui Costa mantém confiança em Soares Oliveira"

- "V. Guimarães. Milhões do dono do Aston Villa votados pelos sócios"

No Diário de Notícias:

- "Privatização da Azores Airlines está pronta para avançar"

- "Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal ao DN-TSF: 'Turismo precisa de imigração' e 'quanto mais depressa houver novo aeroporto melhor'"

- "Aborto no SNS. Em 14 anos, sete hospitais públicos deixaram de fazer IVG"

- "Lei dos Metadados: Presidente do TC alerta para 'pulsões securitárias' e 'futuro ameaçador'"

- "Chocolate e BD: Mônica, Astérix e Pateta contam uma história deliciosa no festival de Óbidos"

- "Energia. EDP acelera investimentos lá fora, mas Portugal mantém-se seguro no mapa do grupo"

- "Bloqueio em Nova Deli. Nem acordo europeu nem pressão sobre Moscovo e uma inesperada conversa entre Blinken e Lavrov na reunião dos MNE do G20"

No Negócios:

- "Entrevista a Paulo Sucena: 'Há quem esteja a aproveitar o descontentamento dos professores'"

- "#Poder de Fazer Acontecer. Voltamos a desafiar o 'status quo' com a iniciativa Poder de Fazer Acontecer. Pretendemos promover o debate de ideias e mostrar que esta ferramenta pode ser usada como agente transformador do país."

- "Portugueses veem na mudança um sinónimo de poder"

- "Perguntámos ao Chat GPT o que é o poder, como se manifesta e quem o tem"

- "Sondagem coloca a comunicação social como a organização com maior poder. Seguem-se bancos e Igreja"

- "As profissões com mais poder. Políticos e juízes no topo"

- "Até 2026, EDP vai realizar 'viagem atribulada' com aumento de capital e OPA"

- "Caixa entrega ao Estado dividendo-recorde de 532 milhões de euros"

N'O Jornal Económico:

- "Saída de Alexandra Reis da TAP só demorou 24 horas a negociar"

- "Fundo soberano de Singapura investe 1,2 mil milhões na EDP"

- "Principais bancos ganham três mil milhões com subida dos juros"

- "Et Cetera. Carminho apresenta hoje o seu novo álbum"

- "Obituário. Morreu o advogado José Manuel Galvão Teles, fundador da Morais Leitão, aos 84 anos"

- "Conferência JE/Novo: Pacote Mais Habitação vai estar em debate no dia 7 de março, com Marina Gonçalves e Carlos Moedas"

- "Investimentos sustentáveis: 'Há muito mais marketing do que substância' nos critérios ESG, defende Emília Vieira [CEO da Casa de Investimentos]"

- "Pedro Bizarro: 'A ciência é o motor do desenvolvimento e da economia' [Chief Science Officer (CSO) da Feedzai]"

- "Lusofonia: Ronaldinho Gaúcho lança Academia R10 em Angola para apoiar crianças e jovens"

- "Bolsa de Turismo de Lisboa: Mercados lusófonos tentam 'ressuscitar' após a pandemia da Covid-19"

- "Subida dos preços. ASAE abre 48 processos por especulação nos preços dos alimentos nos hiper e supermercados"

- "Presidente da APOGEN [Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares]: 'É prioritário os genéricos atingirem uma quota de 60%"

No A Bola:

- "Benfica-Famalicão. Em risco! Águias abrem esta noite na Luz 23.ª ronda da Liga"

- "Benfica. Gonçalo Guedes fora de jogo"

- "1 jogo de castigo para Roger Schmidt; Benfica protesta mas não recorre"

- "Domingos Soares de Oliveira não se demite!"

- "Sporting. Daniel Bragança já trabalha sozinho no campo"

- "FC Porto. Conceição opta pelo silêncio"

- "Fórmula 1. Saiba tudo sobre o Mundial"

- "Atletismo. Pichardo na final, com novo recorde"

No Record:

- "Benfica-Famalicão. Números à campeão. Águia aponta ao triunfo e a mais dois objetivos esta noite"

- "'Saco Azul'. Onde pára o dinheiro?. Domingos é tóxico"

- "Sporting. Leão tira pressão às vendas"

- "Valckx exclusivo: 'St Juste não foi assim tão caro'"

- "Futebol feminino. Ana Borges: 'Nunca teremos salários equiparados aos dos homens'"

- "FC Porto. Explicações não. Sócios criticam remunerações da SAD"

- "Pichardo na final do triplo com recorde"

E no O Jogo:

- "FC Porto - Diogo Costa passou a ser o quarto guarda-redes mais valioso do planeta: O mundo a seus pés"

- "Benfica-Famalicão: Schmidt confirmado na bancada"

- "Soares de Oliveira não se demite"

- "Sporting. Apesar do golo mágico, português deve ficar no banco: Edwards à frente de Trincão"

- "Atletismo: Pichardo na final com novo recorde"

- "Braga: Salvador reforça ambição"