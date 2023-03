Vai faltar água na Ribeira Brava e em Santana

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água nos concelhos da Ribeira Brava e Santana que visam diminuir as perdas de água, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável, conforme segue:

Ribeira Brava:

No dia 13/03/2023, entre as 14h e as 18h, na freguesia da Tabua, nos seguintes sítios: Lugares, Ribeira e Terça.

Santana:

No dia 16/03/2023, entre as 14h e as 18h, na freguesia da Ilha, nos seguintes sítios: Banda do Sol, Ermida, Garnel, Lombada do Meio, Lombo Grande e Loural.