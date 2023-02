Vai faltar a água em alguns sítios de Santana

A Águas e Resíduos da Madeira anunciou uma série de cortes no abastecimento de água potável, decorrentes de trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Santana.

No dia 1 de Março, entre as 14h e as 18h, vai faltar a água nos seguintes sítios: Corrida, Curral Velho, Fonte da Pedra, Lombo Antão Alves, Pico, Pinheiro, Serra de Água e Silveira.

Já no dia 2, entre as 9h e as 13h, os cortes acontecem nos sítios: Achada da Cruz, Achada do Gramacho, Barreiro, Caminho Chão, Faias, Fonte Grande, Igreja, Pico, Pico Tanoeiro, Queimadas e Fontes, Serra de Água e Serrado.