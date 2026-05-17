Festival Aqui Acolá regressa em Maio de 2027 após edição de sucesso

O Festival Aqui Acolá 2026 chegou hoje ao fim com um balanço considerado "muito positivo".

"O Festival Aqui Acolá 2026 encerra com um balanço muito positivo, confirmando-se como uma referência cultural no concelho e na Região. Ao longo de vários dias, a Ponta do Sol foi palco de um programa abrangente e multidisciplinar, que integrou música, teatro, dança, cinema, exposições, workshops, tradição popular e iniciativas para famílias, reforçando a identidade do festival como um espaço de criação, encontro e partilha", refere a organização.

Para além da qualidade artística e da diversidade da programação, a organização destaca também "a forte adesão do público e o ambiente vivido em cada iniciativa, marcado por momentos de grande proximidade e participação, que deram ao festival uma dimensão humana e única".

O Município da Ponta do Sol "agradece a todos os artistas, associações, parceiros, equipas técnicas e público que contribuíram para o sucesso desta edição".

Este domingo, destaque para a presença do escritor Pedro Chagas Freitas, no Centro Cultural John dos Passos, onde apresentou ‘Os Caça Alfaces’.

Segundo a organização, o Festival Aqui Acolá regressa em 2027, de 6 a 9 de Maio.