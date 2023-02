Rafael Sousa recandidata-se a presidente da Comissão Política Concelhia do CDS na Ribeira Brava

Rafael Sousa, actual vereador da Câmara Municipal da Ribeira Brava, recandidata-se e encabeça, mais uma vez, a lista concorrente à Comissão Política Concelhia do CDS da Ribeira Brava, para o triénio 2023-2026.



Desde o último Congresso Regional do CDS-PP que a secretária-geral do partido está a eleger novos órgãos concelhios em vários municípios da região, com o propósito de estar mais próximo das populações locais.

Até à data já foram eleitas quatro novas estruturas concelhias para o próximo triénio: Câmara de Lobos conta com o Amílcar Figueira, Calheta com Paulo Sérgio Rodrigues, Martinho Rodrigues em Santana e, Lídia Albornoz em Santa Cruz. Estes presidentes das Comissões Políticas Concelhias pretendem defender a autonomia regional e o poder local.

Decorrido o tempo legal para a apresentação de candidaturas, Rafael Sousa é o único candidato à Comissão Política Concelhia do CDS na Ribeira Brava.

A eleição dos órgãos concelhios está marcada para o próximo sábado, 4 de Março, entre as 18 as 20 horas, no Restaurante L'Tortellini da Ponte Vermelha, junto ao Centro de Saúde da Ribeira Brava.

O futuro reeleito presidente da Comissão Política Concelhia do CDS Ribeira Brava conta assim com o apoio dos militantes do CDS deste concelho e promete dar o seu melhor neste mandato, defendendo sempre e acima de tudo o interesse da população.

Rafael Sousa afirma ter total disponibilidade para assumir este compromisso e conta também com uma equipa renovada, com muita vontade para trabalhar e agarrar este projeto.

Rafael espera poder continuar a contar com os actuais militantes, reforçando o CDS na Ribeira Brava e atraindo mais pessoas para o partido.